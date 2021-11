Heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe et chaîne de télévision – Eddie Howe veut assurer la victoire des Magpies lors du premier match à la tête des lutteurs de Premier League

La nouvelle ère de Newcastle sous Eddie Howe commence ce week-end devant leurs fans à domicile avec un affrontement incontournable contre Brentford.

Howe, l’ancien manager de Bournemouth, a été nommé par les nouveaux propriétaires des Magpies suite au limogeage de Steve Bruce.

Howe a de l’expérience face à Brentford en tant que manager

Newcastle et Brentford ne se sont jamais rencontrés en Premier League, mais les deux équipes se sont affrontées en championnat en 2016/17 – le Toon faisant le doublé contre les Londoniens de l’ouest.

Mais les Bees ont connu le succès le plus récent après avoir atteint la demi-finale de la Coupe Carabao l’année dernière en battant Newcastle 1-0.

Newcastle contre Brentford : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le samedi 20 novembre.

Il aura lieu à St James’ Park avec une heure de coup d’envoi à 15h.

En six matchs en tant qu’entraîneur contre Brentford, le patron de Newcastle Howe, 43 ans, a un bilan très mitigé avec deux victoires, deux nuls et deux défaites.

L’équipe de Tyneside est la seule équipe de haut niveau à n’avoir pas encore remporté un match alors que les Bees sont sur une série de quatre défaites successives.

getty

Howe a été correctement dévoilé en tant que manager de Newcastle la semaine dernière Newcastle v Brentford: chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, ce match ne sera pas télévisé sur les écrans britanniques en raison de la panne d’électricité de 15 heures dans le football anglais.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle ont Eddie Howe comme homme pour diriger leur nouvelle ère Newcastle v Brentford: Nouvelles de l’équipe

Callum Wilson et Ryan Fraser sont tous les deux incertains de figurer dans le premier match de leur ancien manager de Bournemouth à la tête des Magpies.

Wilson n’a pas pris part à la séance d’entraînement de samedi tandis que Fraser s’est retiré du service international avec l’Écosse en raison d’une blessure.

Paul Dummett est sur le point de revenir n’ayant pas joué du tout cette saison à la suite d’un problème de mollet en pré-saison, mais ce week-end pourrait arriver trop tôt.

Thomas Frank, quant à lui, a une longue liste de blessures, Brentford manquant un certain nombre de stars de la première équipe.

Kristoffer Ajer, Mads Sorensen, David Raya, Joshua Dasilva, Shandon Baptiste et Mathias Jorgensen devraient tous être écartés.

Pourtant, Ivan Toney devrait faire sa première apparition à St James’s Park depuis qu’il a scellé une sortie permanente de Newcastle en 2018.

.

Brentford est sur une série de quatre défaites consécutives après avoir perdu contre Norwich Newcastle contre Brentford: Faits du match Il ne s’agit que de la neuvième rencontre de championnat entre Newcastle United et Brentford et la première dans l’élite – leur dernière rencontre en championnat a eu lieu en janvier 2017, un Victoire 2-1 des Magpies à Griffin Park dans le championnat. Brentford a perdu ses cinq derniers matchs à l’extérieur contre Newcastle dans toutes les compétitions, ces matchs ayant eu lieu entre 1947 et 2016. Leur seule victoire à St James’ Park était en septembre 1934, une victoire 5-2 en deuxième division avec Ernie Muttitt marquant un triplé. Newcastle est la seule équipe sans victoire en Premier League cette saison, avec 11 matchs sa plus longue série sans victoire depuis le début de toute campagne de championnat. Cependant, les deux dernières équipes sans victoire en Premier League cette saison ont remporté leur première victoire contre Brentford (Burnley sur MD10, Norwich sur MD11). Avec Watford, Newcastle est l’une des deux équipes sans but inviolé en Premier League jusqu’à présent. saison, tandis que seulement Norwich (26) a concédé plus que les Magpies jusqu’à présent (24). Brentford a perdu chacun de ses quatre derniers matchs de Premier League, les Bees ayant perdu cinq matchs de championnat consécutifs en décembre 2007 en League Two. Trois des cinq équipes contre lesquelles Brentford a perdu lors de cette série ne font plus partie de la Ligue de football (Macclesfield Town, Darlington et Grimsby Town). Brentford a concédé sept buts lors de ses trois derniers matchs de Premier League, expédiant au moins deux fois à chaque fois. Les Bees n’avaient encaissé que sept buts lors de leurs huit premiers matchs dans la compétition, et n’en ont encaissé qu’une seule fois à l’occasion. Ce sera le premier match d’Eddie Howe à la tête de Newcastle. Seul l’un des huit derniers managers à prendre en charge les Magpies a remporté son premier match de Premier League à la barre (D3 L4 – gardiens inclus), Alan Pardew battant Liverpool 3-1 en décembre 2010. Le manager de Newcastle Eddie Howe a gagné deux, nul deux et perdu deux de ses six rencontres avec Brentford dans toutes les compétitions, avec son premier match contre eux depuis une défaite 3-1 au championnat avec Bournemouth en février 2015. Allan Saint-Maximin de Newcastle a fait des courses plus progressives de 10+ mètres que tout autre joueur de Premier League cette saison (75). Pendant ce temps, aucun joueur n’a eu plus de tirs combinés et d’occasions créées après un transport de balle que le Français ce trimestre (22 – 10 tirs, 12 occasions créées). L’attaquant de Brentford Ivan Toney a disputé deux matches de Premier League pour Newcastle lors de la campagne 2015-16. Dans l’histoire de la Premier League, Newcastle a concédé plus de buts aux joueurs qui jouaient pour eux dans la compétition que toute autre équipe (49).