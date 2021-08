Heure du coup d’envoi, comment regarder et nouvelles de l’équipe pour le match de Ligue Europa Conference ce soir

Tottenham lance ce soir sa campagne en Ligue Europa Conférence alors qu’il se rend au Portugal pour affronter Pacos de Ferreira.

Les Spurs, qui ont surpris Manchester City le week-end dernier, ont terminé septième de Premier League la saison dernière pour se qualifier pour la nouvelle compétition européenne.

.

Tottenham de Nuno Espirtio Santo affronte Pacos de Ferreira en Europa Conference League ce soir

Les Londoniens du nord chercheront à atteindre les phases de groupes en éliminant Pacos de Ferreira, cinquième de la Primeira Liga la saison dernière.

Des villes comme Rome, Bâle, Feyenoord et Anderlecht participent également aux barrages.

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a déclaré qu’il utiliserait la compétition pour donner du temps de jeu à son équipe.

Pacos de Ferreira contre Tottenham : date et heure du coup d’envoi

Ce match aller des éliminatoires de la Ligue Europa Conference aura lieu le jeudi 19 août et le coup d’envoi est donné à 19h30, heure du Royaume-Uni.

Il a lieu à l’Estadio Capital do Movel Municipal d’une capacité de 9 000 places.

Ce sera la première fois que les deux équipes s’affronteront dans leur histoire.

Le match retour aura lieu jeudi prochain dans le nord de Londres.

Pacos de Ferreira v Tottenham : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match est disponible pour regarder sur Premier Sports, auquel vous pouvez vous abonner pour 11,99 £ par mois en cliquant ICI.

La couverture commence sur Premier Sports 1 à 19h.

Le Premier Player du site est disponible en téléchargement sur votre appareil mobile ou votre tablette.

Il y aura des mises à jour régulières du match sur talkSPORT et talkSPORT 2 tout au long de la soirée.

Tottenham a surpris Manchester City lors de son match d’ouverture en Premier League le week-end dernier Pacos de Ferreira contre Tottenham: Nouvelles de l’équipe

Harry Kane manquera le match nul au Portugal et n’a pas voyagé avec ses coéquipiers.

Kane travaille toujours sur sa forme physique après son retour de vacances.

Le patron des Spurs, Nuno, a déclaré: «Il s’améliore chaque jour.

« Il va travailler aujourd’hui, il va travailler demain, il rejoindra le groupe vendredi et samedi nous prendrons une décision [on whether he could face Wolves on Sunday]. “

Nuno a confirmé qu’aucun des onze qui ont commencé contre Man City ce week-end ne jouera au Portugal.

Pacos de Ferreira contre Tottenham : qu’est-ce qui a été dit ?

À propos de sa sélection d’équipe et face à Pacos de Ferreira, Nuno a déclaré : « C’est une décision que nous avons prise.

“Je pense qu’il est important que nos joueurs, tous, aient une vraie compétition, donc pour demain la décision est que les joueurs qui ont commencé dimanche ne seront pas impliqués.

« C’est une bonne chance pour nous en tant qu’équipe d’avoir une vraie situation de jeu. Si vous demandez à un joueur s’il préfère s’entraîner ou jouer, il préfère jouer, alors jouons nos joueurs demain.

“Bien sûr, ce sera une équipe différente, mais c’est une bonne occasion pour nous de consolider nos idées et d’avoir une vraie compétition pour nos joueurs.”