Heure du coup d’envoi, comment regarder et nouvelles de l’équipe pour les éliminatoires de la Ligue Europa ce soir

Le Celtic cherchera à terminer son travail sur l’AZ Alkmaar ce soir et à réserver sa place pour le tirage au sort de la phase de groupes de vendredi pour la Ligue Europa.

Les hommes d’Ange Postecoglou ont battu les Néerlandais de l’AZ 2-0 la semaine dernière grâce à l’ouverture du score de Kyogo Furuhashi et au but contre son camp de Timo Letschert.

GETTY

Le Celtic d’Ange Postecoglou affronte l’AZ Alkmaar ce soir

Les Hoops sont impatients de sécuriser le football européen cette saison et ne peuvent se permettre aucune erreur dans leur voyage délicat aux Pays-Bas.

Le Celtic affrontera dimanche ses rivaux d’Old Firm, les Rangers, lors d’un énorme affrontement en Premiership écossaise.

Mais d’abord, ils devront terminer leur match de qualification pour la Ligue Europa.

AZ Alkmaar vs Celtic : Date et heure du coup d’envoi

Ce match retour des barrages se déroulera le jeudi 26 août et débutera à 19h15.

Il est joué à l’AFAS Stadion à Alkmaar, aux Pays-Bas.

AZ Alkmaar vs Celtic : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match est diffusé en direct sur Premier Sports 1 avec une couverture commençant à 18h45.

Vous pouvez diffuser le jeu via le lecteur Premier Sports.

Il y aura des mises à jour régulières du match sur talkSPORT et talkSPORT 2 tout au long de la soirée.

Le Celtic a battu l’AZ Alkmaar 2-0 en Ligue Europa la semaine dernière AZ Alkmaar contre le Celtic: Nouvelles de l’équipe

La star du Celtic James Forrest n’a pas voyagé aux Pays-Bas.

James McCarthy reste également à Glasgow avec l’absent de longue date Christopher Jullien toujours absent.

Josip Juranovic n’est pas éligible pour l’affrontement après son transfert de 2,5 millions de livres sterling du Legia Varsovie.

AZ Alkmaar vs Celtic : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron du Celtic, Ange Postecoglou : « C’est la meilleure approche pour nous, comme si nous y allions et essayions de défendre pendant 90 minutes, je pense juste que vous demandez des ennuis.

«C’est une bonne équipe et nous savons qu’à domicile, ils vont jouer au football à un rythme assez élevé et à haute intensité pour marquer des buts, donc si nous restons assis, nous allons simplement nous mettre la pression.

“J’ai été déçu que nous n’ayons pas atteint la première étape de la Ligue des champions, et c’est la prochaine occasion pour nous de nous garantir des opportunités pour de grandes soirées européennes, d’affronter certains des plus grands clubs d’Europe.

“Ce n’est donc pas une fin, c’est plus que cela nous donne l’occasion d’essayer de construire quelque chose de spécial pour cette année et au-delà, c’est donc un match important à cause de cela, et les joueurs attendent avec impatience ce genre de concours où vous savez que si vous vous en sortez, cela ouvre plus de possibilités de faire quelque chose de spécial.

“C’est la responsabilité, mais aussi la beauté de jouer pour ce club de football.

“Chaque match est une opportunité de faire quelque chose de spécial et certainement demain soir, nous aurons cette plate-forme pour jouer dans un grand match, pour les joueurs de montrer leur talent et pour nous en tant qu’équipe de continuer à progresser et à évoluer dans l’équipe que nous voulons être.”