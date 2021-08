Heure du coup d’envoi, comment regarder et nouvelles de l’équipe pour les éliminatoires de la Ligue Europa ce soir

in

Le Celtic cherchera à faire un grand pas vers les phases de groupes de la Ligue Europa en accueillant l’AZ Alkmaar dans un Parkhead à guichets fermés ce soir.

Les Hoops ont rebondi après leur élimination en Ligue des champions en battant Jablonec pour atteindre les barrages.

Le Celtic affronte l’AZ Alkmaar en Ligue Europa ce soir

L’équipe d’Ange Postecoglou cherchera désormais à faire le travail et à atteindre la Ligue Europa proprement dite cette saison.

L’AZ Alkmaar, qui a terminé troisième d’Eredivisie la saison dernière, leur barre la route.

Le Celtic entre dans cet affrontement après avoir battu Hearts 3-2 en Coupe de la Ligue écossaise ce week-end.

Il y aura une salle comble à Glasgow pour ce match nul et Postecoglou voudra profiter des Pays-Bas la semaine prochaine.

Celtic v AZ Alkmaar : date et heure du coup d’envoi

Ce match aller des barrages se déroulera le mercredi 18 août et débutera à 19h45.

Il se joue au Parkhead Stadium.

Le match retour aura lieu jeudi prochain à l’AFAS Stadion d’Alkmaar.

Celtic v AZ Alkmaar : chaîne de télévision et diffusion en direct

Ce jeu n’a pas été repris pour une diffusion télévisée en direct.

Cependant, Celtic a confirmé que le match sera disponible en streaming dans le monde entier avec StreamDigital PPV ou sur Celtic TV.

La couverture commence à 19h15.

Il y aura des mises à jour régulières du match sur talkSPORT et talkSPORT 2 tout au long de la soirée.

Celtic s’est effondré de la Ligue des champions Celtic contre AZ Alkmaar: Nouvelles de l’équipe

James McCarthy a fait ses débuts au Celtic lors de la victoire contre Hearts.

La nouvelle recrue admet qu’il n’est pas loin d’être en pleine forme et qu’il pourrait commencer pour les Hoops en milieu de semaine.

Christopher Jullien reste un absent de longue date.

Leigh Griffiths était un remplaçant inutilisé lors de la victoire en coupe et espère s’imposer dans les plans d’Ange Postecoglou.

Celtic contre AZ Alkmaar : Qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou : « C’est une bonne équipe jeune qui apportera beaucoup d’énergie et beaucoup de mobilité, donc ce sera un bon défi pour nous.

«Ils ont récemment eu une solide histoire dans la ligue néerlandaise et ont produit de très bons footballeurs, et ils ont maintenant de très bons jeunes joueurs dans leur équipe.

« Je ne cesse de répéter la même chose aux joueurs – il s’agit de notre performance. Si nous continuons à améliorer nos performances, comme nous l’avons fait, même dans de petits domaines, nous nous donnons une chance de réussir.

« L’AZ a joué un match de championnat, qu’ils n’ont pas gagné, donc je suppose qu’ils vont être déçus et vouloir rebondir tout de suite.

« Vous regardez ces 60 premières minutes et c’est probablement le meilleur que nous ayons joué cette saison, probablement encore plus convaincant que nous étions contre Dundee, mais ce match s’est terminé 6-0 et le week-end c’était 3-2. Ce ne sont que les aléas du football.

«Nous devons essayer de le faire évidemment pendant les 90 minutes complètes. Pour nous, il y a un modèle de jeu là-bas que nous voulons vraiment essayer de continuer à affiner et à améliorer, et ce modèle de jeu a été mis en évidence pendant les 60 premières minutes d’intensité élevée, de rythme élevé, d’attaque, d’agressivité, à la fois avec le ballon et sans le ballon.

“Si nous pouvons avoir ces paramètres autour de chaque jeu auquel nous jouons, cela ne garantit pas que vous allez gagner, mais cela garantit que vous vous donnerez une chance de gagner et de dominer un jeu.”