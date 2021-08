Heure du coup d’envoi, comment regarder et nouvelles de l’équipe pour les éliminatoires de la Ligue Europa cet après-midi

in

Les Rangers chercheront à atteindre les phases de groupes de la Ligue Europa lorsqu’ils affronteront Alashkert ce soir.

Le Gers a battu l’équipe arménienne 1-0 la semaine dernière lors de leur match de barrage grâce au but d’Alfredo Morelos à Ibrox.

Les champions écossais accueillent les rivaux d’Old Firm, le Celtic, dans un énorme affrontement ce week-end et le patron Steven Gerrard n’a pas voyagé pour cette rencontre européenne.

Mais les Rangers seront impatients de jouer en Ligue Europa cette saison et ne doivent pas négliger leur voyage aux ménés Alashkert.

Alashkert v Rangers : date et heure du coup d’envoi

Ce match retour des barrages se déroulera le jeudi 26 août et débutera à 16h.

Il se joue au stade Nairi Marzadasht à Erevan, en Arménie.

Alashkert v Rangers : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match sera diffusé en direct sur BBC Scotland et sur BBC iPlayer. La couverture commence à 15h45 – 15 minutes avant le coup d’envoi.

Vous pouvez diffuser le jeu en direct via le site Web de la BBC.

Il y aura des mises à jour régulières du match sur talkSPORT et talkSPORT 2 tout au long de la soirée.

Les Rangers de Steven Gerrard cherchent à se qualifier pour la Ligue Europa Alashkert v Rangers: Nouvelles de l’équipe

Steven Gerrard ne sera pas avec le groupe en Arménie, avec Gary McAllister et Michael Beale à la place.

Gerrard et certains joueurs sont portés disparus en raison d’une épidémie de Covid-19 à Ibrox.

James Tavernier, Ryan Kent, Calvin Bassey et Scott Wright n’ont pas non plus voyagé.

Allan McGregor et Jon McLaughlin sont également restés à la maison, ce qui pourrait être un premier départ compétitif au club pour Robby McCrorie.

John Lundstram et Kemar Roofe sont suspendus.

Alashkert contre Rangers : qu’est-ce qui a été dit ?

Gary McAllister, directeur adjoint des Rangers : « Quand vous verrez l’équipe demain, vous la regarderez et vous direz : » cette équipe peut jouer dans la plupart des matchs. »

« Nous avons vécu de très bons moments en Europe au cours des deux ou trois dernières années, et l’équipe que nous alignons, nous pensons qu’elle est capable d’aller et d’obtenir un résultat.

“Je pense que nous sommes capables de posséder le ballon – et par là, je veux dire profiter d’une bonne possession.

“Mon sentiment est que nous pouvons aussi marquer des buts et que nous devons être vraiment, vraiment sur le devant de la scène et chercher à aller et à ajouter à notre avantage.”