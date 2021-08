Heure du coup d’envoi, comment regarder et nouvelles de l’équipe pour Old Firm Derby ce dimanche

in

Les Rangers accueillent le Celtic dans le premier derby Old Firm devant des fans pendant 610 jours alors que les challengers du titre de Premiership écossaise s’affrontent.

Les Rangers ont récemment vu leur série de 40 matchs sans défaite en Premiership écossaise.

Steven Gerrard et Ange Postecoglou s’affronteront pour la première fois en août

Le Celtic a enregistré sa deuxième victoire de la saison contre St Mirren le week-end dernier et dans le processus sa deuxième victoire de six buts.

Les Rangers et le Celtic ont tous deux jonglé avec des horaires chargés avec les matches de barrage de la ligue, de la Coupe de la Ligue et de la Ligue Europa.

Rangers v Celtic : date et heure du coup d’envoi

Le derby de la Premiership écossaise aura lieu le dimanche 29 août et le coup d’envoi est donné à 12h.

Il se déroule à Ibrox.

Cela devrait être le premier de nombreux affrontements de la saison pour les deux équipes, car elles pourraient également s’affronter en Coupe de la Ligue.

Rangers v Celtic : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match est disponible pour regarder sur Sky Sports Main Event à partir de 11h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Il y aura des mises à jour régulières sur talkSPORT et talkSPORT 2 tout au long du week-end et de la journée.

Les Rangers ont affronté Alashkert lors de leur affrontement en barrages de la Ligue Europa jeudi Rangers v Celtic: Team News

Les Rangers ont quelques absents à craindre avec Allan McGregor, Jon McLaughlin, James Tavernier et Ryan Jack, tous soupçonnés d’avoir des problèmes liés à Covid-19 car ils ne se sont pas rendus au match de la Ligue Europa jeudi soir.

Les gardes forestiers ont confirmé: “Ceux identifiés comme positifs sont maintenant isolés avec des” contacts étroits “.”

Il reste à confirmer quels joueurs isolent et lesquels sont positifs car ceux qui isolent pourraient être éligibles pour jouer dimanche.

John Lundstram, signé de Sheffield United, a figuré en bonne place au sein de l’équipe et devrait continuer dimanche.

Le Celtic a engagé un arrière droit, Josip Juranovic, en début de semaine. L’international croate n’a pas pu jouer lors de son affrontement en Ligue Europa avec l’AZ Alkmaar aux Pays-Bas, mais sera disponible pour le derby de Glasgow.

Le Celtic cherchera à tirer le meilleur parti de ses transferts entrants pour dimanche avec Kyogo Furuhashi, Carl Starfelt, Liel Abada et James McCarthy qui cherchent à figurer.

Joe Hart devrait être une constante entre les bâtons pour le Celtic cette saison après avoir signé un accord plus tôt ce mois-ci.

L’arrière central Christopher Jullien est absent depuis fin 2020 et devrait manquer ce week-end avant de revenir en disponibilité.

Joe Hart a déjà beaucoup de minutes pour le Celtic cette saison en tant que nouveau gardien de premier choix. Rangers v Celtic : Qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur adjoint des Rangers, Gary McAllister, a déclaré: «Je vois dimanche comme un rassemblement pour tout le monde au club après 3 ou 4 jours difficiles.

“Pour les fans, le staff, les joueurs et le conseil d’administration – tout le monde se rassemble et recherche un résultat positif.

« Nous sommes toujours pleinement préoccupés par ce que nous faisons et comment nous performons. Nous sommes conscients de leurs atouts, mais notre préparation sera la même.

«Nous voulons être sur le devant de la scène à la maison et nous rassembler tous dimanche. Peu importe qui est disponible dimanche, nous nous réunirons et ils seront pleinement engagés.

« Vous devez rester pleinement concentré et concentré sur ces matchs. »

Steven Davis a ajouté : « Historiquement, vous ne pouvez pas vous passer des résultats précédents. Nous savons simplement que nous devons faire de notre mieux pour essayer d’obtenir un résultat et performer à notre plus haut niveau et si nous le faisons, nous nous donnons une bonne opportunité d’obtenir le résultat que nous voulons.

“Nous connaissons la qualité que nous avons dans cette équipe, nous devons juste aller le montrer.”