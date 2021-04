Heure du coup d’envoi d’Arsenal vs Liverpool, nouvelles de l’équipe, date et commentaires en direct pour le choc de la Premier League

C’est Arsenal vs Liverpool samedi et quel match pour clôturer GameDay.

Les Gunners ont remporté ce match exact 2-1 la saison dernière et cherchent à battre Liverpool lors de matchs consécutifs de championnat à domicile pour la première fois depuis avril 2015.

Arsenal a stupéfié Liverpool avec une démonstration de combat à l’Emirates

Et nous espérons un cracker car aucun match de l’histoire de la Premier League n’a vu plus de buts marqués que celui-ci avec 166).

Liverpool en a marqué 94, ce qui est le plus grand nombre de buts que les Gunners ont expédiés contre un seul adversaire dans la compétition.

Arsenal vs Liverpool: comment attraper l’action

Le jeu est en direct des Emirats à 20 heures le samedi 3 avril.

FAITS SUR LE MATCH

Liverpool n’a remporté que deux de ses 20 derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Arsenal (D9 L9), s’imposant 2-0 en août 2011 et 4-3 en août 2016.

Arsenal vs Liverpool a vu plus de tours du chapeau marqués que tout autre match de Premier League (6), avec Thierry Henry et Andrey Arshavin marquant pour Arsenal, et Robbie Fowler (x2), Peter Crouch et Roberto Firmino marquant pour Liverpool.

Arsenal n’a perdu qu’un de ses huit derniers matchs à domicile en Premier League (W4 D3), bien qu’il n’ait pas remporté de matchs consécutifs de championnat à domicile depuis ses deux premiers cette saison contre West Ham et Sheffield United.

Cinq des sept buts de Mane en Premier League sont revenus à l’extérieur cette saison

Liverpool a remporté quatre de ses cinq matchs de Premier League à Londres cette saison (ils en ont tiré un) – ils ont remporté plus pour la dernière fois dans la capitale en une seule campagne au cours de la saison 1989/90 avec cinq.

Arsenal n’a gardé une feuille blanche lors d’aucun de ses huit derniers matches de Premier League, le dernier ayant eu une course plus longue sans un en décembre 2019 (neuf). Les Gunners ont concédé le premier but lors de quatre de leurs cinq derniers matchs de championnat, mais sont revenus pour remporter deux de ces matchs (D1 L1).

Chacune des cinq dernières victoires de Liverpool en Premier League est revenue à la maison. Dans l’histoire de leur ligue, une seule fois, ils ont eu une course plus longue, chacune de leurs six victoires entre février et août 1955 étant toutes sur la route.

Lacazette aime marquer pour Arsenal contre Liverpool

Alexandre Lacazette a marqué lors de chacun des deux derniers matchs d’Arsenal en Premier League contre Liverpool – le dernier joueur à marquer lors de trois matches de championnat consécutifs contre les Reds for the Gunners était Robert Pires entre janvier 2003 et avril 2004.

Cinq des sept buts de Sadio Mane en Premier League pour Liverpool cette saison sont revenus à l’extérieur, dont quatre à Londres – c’est sa seule campagne de Premier League jusqu’à présent où il a marqué plus de buts à l’extérieur qu’à domicile. Le Sénégalais a également marqué sept buts en Premier League contre Arsenal, n’en marquant que plus contre Crystal Palace (10).

Alan Brazil et Ray Parlour disent que Mikel Arteta avait raison de laisser tomber Pierre-Emerick Aubameyang pour le North London Derby – Comment peut-il être en retard alors qu’il a 14 voitures sur son disque? Actualités de l’équipe

Les principales préoccupations d’Arsenal en matière de blessures concernent Bukayo Saka et Emile Smith Rowe.

S’exprimant jeudi, Arteta a déclaré: «Il y a encore beaucoup de choses que je n’ai pas encore vues. Nous les verrons cet après-midi et évaluerons l’équipe demain, verrons comment tout le monde se sent et prendrons des décisions. Mais pour l’instant, pas de grande nouvelle.

Saka a raté les trois matchs de l’Angleterre en raison d’une blessure tandis que Smith Rowe a pris un coup avec les moins de 21 ans.

Arteta a déclaré: «Il (Saka) ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe. Il a fait un travail individuel. Nous avons dû le retirer de l’équipe d’Angleterre, malheureusement.

Saka et Smith Rowe sont devenus des partants réguliers pour l’Arsenal de Mikel Arteta cette saison

«Il se sent mieux, mais il ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe.

«Il (Smith Rowe) a une certaine gêne dans sa hanche et c’est pourquoi ils ont décidé de le garder à l’écart.

«Nous verrons aujourd’hui comment il vient ici, nous parlerons avec les médecins et les kinés et verrons s’il est disponible pour une formation demain.»

Les problèmes de blessures de Liverpool cette saison ont été bien documentés avec Virgil van Dijk et Joe Gomez absents de longue durée, tandis que Jordan Henderson a été blessé à l’aine.

Roberto Firmino pourrait cependant être de retour pour affronter Arsenal.

Le manager Jurgen Klopp a déclaré: «Bobby est de retour. Pas tous les autres. Je n’ai aucune idée des euros. Rien n’a changé.

«Ils sont là où ils devraient être en ce moment. S’ils sont prêts, ils sont prêts. Ils sont en cours de réadaptation.