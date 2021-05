Heure du coup d’envoi de Chelsea v Leicester, dernières nouvelles sur les fans et comment suivre sur talkSPORT alors que les quatre meilleurs rivaux s’affrontent à Wembley ce week-end

Chelsea et Leicester devraient s’affronter ce week-end en finale de la FA Cup 2021.

Chelsea a été battu finaliste lors du match phare la saison dernière et sera maintenant de retour sous l’arche de Wembley pour une autre chance de remporter le célèbre trophée.

Chelsea et Leicester devraient s’affronter en finale de la FA Cup

Les renards de Brendan Rodgers ont connu quelques saisons exceptionnelles et seront impatients de couronner leur bonne forme avec de l’argenterie.

Chelsea a dépassé Manchester City pour atteindre la finale tandis que Leicester battait Southampton.

Les Foxes ont battu les Blues 2-0 plus tôt cette saison en Premier League et leur rencontre de retour était prévue le même jour que la finale de la coupe dans une étrange tournure du destin.

Ce match est maintenant programmé quelques jours plus tard, le mardi 18 mai, mais qui seront les détenteurs de la FA Cup lorsque ce match de championnat arrivera?

Eh bien, tous les yeux se tournent maintenant vers la finale de la FA Cup qui n’est plus que dans quelques jours …

ROUTE VERS LA FINALE DE LA FA CUP

Chelsea

Troisième tour: victoire 4-0 sur Morecambe Quatrième tour: victoire 3-1 sur Luton Town Cinquième tour: victoire 1-0 sur Barnsley Quart de finale: victoire 2-0 sur Sheffield United Demi-finale: victoire 1-0 sur Manchester City

Leicester

Troisième tour: victoire 4-0 sur Stoke City Quatrième tour: victoire 3-1 sur Brentford Cinquième tour: victoire 1-0 sur Brighton Quart de finale: victoire 3-1 sur Manchester United Demi-finale: victoire 1-0 sur Southampton FA Finale de la coupe: date et heure du coup d’envoi

La finale de la FA Cup 2021 aura lieu le samedi 15 mai.

Il se tiendra à Wembley et débutera à 17 h 15.

La saison de Premier League se terminera le week-end suivant le dimanche 23 mai tandis que la finale de la Ligue des champions aura lieu le samedi 29 mai et verra Chelsea affronter Manchester City.

La finale de la coupe sera arbitrée par Michael Oliver tandis que Sian Massey-Ellis deviendra la première femme officielle à être impliquée dans le match phare du tournoi.

Finale de la FA Cup: comment suivre

Une couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT et nous vous apporterons une préparation avant-match prolongée tout au long de la journée.

Nous serons en direct de BoxPark Wembley à partir de 14h30 pour prévisualiser le grand match.

Mark Saggers sera ensuite votre hôte du célèbre stade pour le match lui-même avec les commentaires de Sam Matterface et Andy Townsend.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Leicester a battu Chelsea 2-0 en Premier League plus tôt cette saison en finale de la FA Cup: dernières nouvelles sur les fans

La finale fait partie des épreuves tests prévues pour ramener les fans au sport en direct.

Il devrait y avoir 21000 spectateurs sous l’arche de Wembley pour le match qui aura lieu deux jours avant que le gouvernement ne facilite davantage le verrouillage.

Les fans présents devront fournir un résultat de test négatif au cours des 36 dernières heures et devront ensuite passer un test d’anthère cinq jours après.

Finale de la FA Cup: statistiques et faits du match Il s’agira de la 140e finale de la FA Cup, Chelsea et Leicester devenant le 117e duo différent de la vitrine de la compétition. La démolition 6-0 de Watford par Manchester City en 2019 a été la dernière fois que deux équipes se sont rencontrées pour la première fois en finale.La finale de la FA Cup de cette saison aura lieu avant la fin de la saison de Premier League. La dernière fois que cela s’est produit, c’est en 2012-13, lorsque les outsiders Wigan ont battu Manchester City 1-0 pour remporter le trophée.Chelsea participera à leur 15e finale de la FA Cup, avec seulement Arsenal (21) et Manchester United (20). la vitrine du concours à plusieurs reprises. En effet, seuls les Gunners (14) et les Red Devils (12) ont remporté le trophée à plus d’occasions que Chelsea (8). Ce sera la cinquième apparition de Leicester City en finale de la FA Cup et leur première depuis 1969. Les Foxes ont perdu les quatre finales précédentes, le plus grand nombre d’apparitions qu’une équipe a fait dans la vitrine de la compétition sans jamais remporter le trophée.Chelsea a atteint la finale de la FA Cup lors de quatre des cinq dernières saisons (W1 L2), les Blues terminant deuxième de la saison dernière. concurrence à Arsenal. La dernière équipe à avoir perdu la finale de la FA Cup lors de saisons consécutives a été Newcastle en 1998 et 1999.Rediffusions incluses, Chelsea n’a disputé que plus de matches de FA Cup sans jamais perdre contre Hull City (11) que contre Leicester (9 – W7 D2), progressant de chacun de leurs sept matches précédents contre les Foxes dans la compétition.Leicester City participera à la finale d’une grande compétition de coupe pour la première fois depuis 2000, battant Tranmere 2-1 à Wembley en finale de la Coupe de la Ligue, grâce à un Le capitaine Matt Elliott a atteint la finale d’une grande compétition de coupe nationale / européenne en cinq saisons consécutives pour la première fois de l’histoire du club (finale de la FA Cup 2017, finale de la FA Cup 2018, de la Coupe de la Ligue 2019 et de la finale de la Ligue Europa, Finale de la FA Cup 2020 et finale de la FA Cup et de la Ligue des champions 2021) .Leicester City n’a remporté que quatre de ses 15 matchs disputés au stade de Wembley (D1 L10). Après leur victoire contre Southampton en demi-finale, les Foxes viseront à remporter des matchs consécutifs sur ce site pour la deuxième fois seulement, auparavant en remportant les finales de deuxième division de 1994 et 1996. a perdu quatre de ses sept derniers voyages à Wembley (W2 D1), autant de défaites que lors de leurs 17 précédentes visites sur ce terrain (W11 D2) .Le patron de Leicester City Brendan Rodgers – qui a remporté la FA Cup écossaise avec le Celtic en 2017 et 2018 – pourrait devenir le premier entraîneur à remporter à la fois la FA Cup anglaise et écossaise depuis Sir Alex Ferguson (quatre titres de la FA Cup écossaise avec Aberdeen et cinq titres de la FA Cup anglaise avec Man Utd) .Le patron de Chelsea Thomas Tuchel deviendra le premier entraîneur allemand à diriger son équipe pour une finale de la FA Cup anglaise, les Blues n’ayant toujours pas concédé un but sous lui dans la compétition de cette saison.Christian Pulisic a ouvert le score pour Chelsea lors de la finale de la FA Cup la saison dernière contre Arsenal – le dernier joueur à marquer une FA Cup objectif final dans les saisons consécutives était Didier Drogba, également pour Chelsea en 2009 (contre Everton) et 2010 (contre Portsmouth). Aucun joueur n’a marqué plus de buts en FA Cup cette saison que Kelechi Iheanacho (4) de Leicester, qui a marqué un tiers des buts des Foxes sur le chemin de la finale (4/12), marquant au cinquième tour, quart de finale. et le vainqueur contre Southampton en demi-finale. Malgré avoir joué dans chacun des trois derniers tours pour Leicester, Jamie Vardy n’a toujours pas marqué dans la FA Cup de cette saison. En effet, il n’a marqué que deux fois en 15 apparitions dans la compétition pour les Foxes, avec sa dernière frappe contre Chelsea en mars 2018.Depuis sa première apparition dans la compétition en janvier 2016, Kelechi Iheanacho a marqué plus de buts en FA Cup que tout autre joueur. (14, hors qualificatifs). Il pourrait devenir le deuxième Nigérian à marquer en finale de la FA Cup, après Kanu pour Portsmouth en 2008.S’il joue, Olivier Giroud de Chelsea participera à sa sixième finale de FA Cup, un total amélioré seulement par Ashley Cole (8), Ryan Giggs et Roy Keane (7 chacun) à l’époque de l’après-guerre. Le Français a été directement impliqué sur six buts lors de ses neuf derniers matches de FA Cup au stade de Wembley (3 buts, 3 passes décisives).