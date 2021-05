Heure du coup d’envoi de Manchester United vs Villarreal, lieu et comment suivre notre couverture sur talkSPORT

Manchester United cherchera à assurer la gloire de la Ligue Europa cette semaine.

La finale de la compétition secondaire européenne approche à grands pas avec United qui souhaite terminer la saison avec de l’argenterie alors qu’ils affrontent Villarreal dans la pièce maîtresse de l’Euro.

La finale de la Ligue Europa de cette année aura lieu en Pologne le 26 mai Ligue Europa: date finale

La finale de la Ligue Europa 2020/21 aura lieu le Mercredi 26 mai et va coup d’envoi à 20h, heure du Royaume-Uni.

Il se tient à la Stadion Miejski à Gdansk, Pologne.

Jusqu’à 9 500 fans seront autorisés à y assister. Ils devront présenter la preuve d’un test de coronavirus négatif ou d’une vaccination COVID-19.

Villarreal sera l’équipe «à domicile» nommée pour la finale.

L’équipe gagnante de la finale se qualifiera pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2021/22 et la Super Coupe de l’UEFA 2021.

Route vers la finale

Man United

Huitièmes de finale: Real Sociedad – Agg 4-0 Huitièmes de finale: AC Milan – Agg 2-1 Quarts de finale: Grenade – Agg 4-0 Demi-finales: Roma – Agg 8-5

Villarreal

Huitièmes de finale: Red Bull Salzburg – 4-1 agg Huitièmes de finale: Dynamo Kyiv – 4-0 agg Quart de finale: Dinamo Zagreb – 3-1 agg Demi-finales: Arsenal – 2-1 agg Europa League: en direct sur talkSPORT

Les commentaires du match phare seront en direct depuis la Pologne sur talkSPORT avec notre build-up prolongé à partir de 18 heures.

Hugh Woozencroft présentera notre couverture, avec les commentaires de Jim Proudfoot et Dean Ashton.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Ligue Europa: Qu’est-ce qui a été dit?

Le manager de Man United, Ole Gunnar Solskjaer: «Ça va être spécial.

«Vous devez être fier de pouvoir mener une équipe de Manchester United vers une finale. Ce fut un voyage fantastique et, comme on dit en norvégien, veien er malet (le but est le voyage).

«Ce n’est qu’une étape sur la voie du retour de notre Man United.»

Unai Emery, entraîneur de Villarreal: «Nous méritons de jouer cette finale.

«Nous allons réaliser notre meilleure performance et montrer que nous voulons nous battre contre Manchester United pour ce titre.»

Man United a battu la Roma pour atteindre la finale de la Ligue Europa