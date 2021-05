Heure du coup d’envoi et comment regarder à la télévision et en ligne ⋆ .

Manchester City et Chelsea disputeront la finale de la Ligue des champions à Lisbonne (Photo: .)

Manchester City espère terminer une saison historique en ajoutant une première couronne de Ligue des champions au titre de Premier League qu’ils ont remporté de manière si catégorique plus tôt ce mois-ci.

Le manager Pep Guardiola a déjà remporté la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe en tant que manager et joueur avec Barcelone, mais les adversaires de Chelsea fourniront une opposition obstinée.

Les Blues ont déjà battu City deux fois cette saison et ruiné leurs chances d’un quadruple sans précédent après avoir remporté la demi-finale de la FA Cup le mois dernier à Wembley.

Le match phare se jouera le samedi 29 mai, avec un coup d’envoi à 20h00, heure britannique.

Le match se déroule à l’Estadio do Dragao, domicile du club portugais de Porto. Le match devait initialement se dérouler au stade olympique Ataturk d’Istanbul, mais l’UEFA a changé de lieu au milieu d’un pic de cas de coronavirus.

Sur quelle chaîne de télévision la finale de la Ligue des champions sera-t-elle diffusée au Royaume-Uni et sera-t-elle diffusée en streaming?

BT Sport montrera le jeu au Royaume-Uni et ces dernières années, ils l’ont montré gratuitement, sans abonnement.

Il a également été disponible en streaming gratuitement sur l’application BT Sport, le BT Sport Player sur leur site Web et sur leur chaîne YouTube.



