Heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe confirmées et chaîne de télévision – Bernardo Silva un doute pour l’équipe de Pep Guardiola qui cherche à combler l’écart avec Chelsea, leader de la Premier League

Manchester City cherchera à combler l’écart avec Chelsea, leader de la Premier League, lorsqu’il accueillera Everton ce week-end.

L’équipe de Manage rPep Guardiola a devancé Liverpool à la deuxième place derrière les Blues après un 2-0 à l’extérieur de ses rivaux United avant la pause internationale.

Guardiola a remporté trois des quatre matchs auxquels il a affronté Benitez

L’Espagnol n’a pas encore affronté Rafael Benitez depuis qu’il est devenu le patron d’Everton, mais il possède un record dominant sur son compatriote.

Guardiola a remporté trois des quatre matchs auxquels il a affronté l’ancien chef de Newcastle et sera prêt à en ajouter pour éviter tout dérapage.

Man City contre Everton : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 21 novembre.

Le match à l’Etihad débutera à 14h.

City a battu Everton 5-0 lors de ce match lors du dernier match de la saison dernière, qui était la dernière apparition de Sergio Aguero pour le club.

Aguero a marqué deux buts lors de sa dernière apparition à City contre Everton Man City contre Everton: chaîne de télévision et diffusion en direct

Ce match sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 13h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

La paire portugaise Joao Cancelo et Bernardo Silva ont été en pleine forme ce trimestre Man City v Everton: Nouvelles de l’équipe

La forme physique de Bernardo Silva est le sujet clé pour l’équipe locale ayant admis qu’il a joué à travers la barrière de la douleur en service international avec le Portugal.

Le joueur de 27 ans pourrait potentiellement manquer contre Everton aux côtés de Ferran Torres, qui se remet toujours d’un problème de pied.

L’équipe à l’extérieur a quant à elle été en proie à des blessures récemment, Tom Davies étant le dernier à souffrir d’un problème au genou pendant l’entraînement.

Abdoulaye Doucoure et Dominic Calvert-Lewin sont toujours dans la salle de traitement pour des problèmes de cheville et de cuisse.

Mason Holgate est également suspendu après avoir écopé d’un carton rouge contre Tottenham, mais Yerry Mina est en lice pour revenir.

La forme d’Everton a souffert sans Calvert-Lewin Man City contre Everton: Faits du match Manchester City a remporté ses sept derniers matches de Premier League contre Everton, marquant 21 fois et n’en concédant que cinq. Everton n’a perdu que huit ou plus matchs consécutifs de Premier League contre un adversaire une fois auparavant, perdant neuf de suite contre Manchester United entre décembre 1999 et février 2004.Parmi les équipes qui n’ont jamais remporté le titre de Premier League elles-mêmes, Everton a remporté plus de matchs de Premier League contre les champions en titre que quiconque (14). Ils ont également remporté leur dernier match de ce type, remportant 2-0 contre leurs rivaux de Liverpool en février la saison dernière. Manchester City a perdu quatre matchs à domicile de Premier League en 2021, dont une défaite 2-0 la dernière fois contre Crystal Palace. C’est juste une défaite de moins en championnat à domicile qu’ils n’ont subi en 2017, 2018, 2019 et 2020 combinés (5), alors qu’ils ont perdu plus au cours d’une année civile à l’Etihad en 2010 (5). Everton n’a remporté aucune victoire lors de ses cinq derniers Premier League. Matchs de championnat (D2 L3), les Toffees ayant eu une plus longue manche sans victoire dans la compétition en janvier 2018 sous Sam Allardyce (6). Manchester City (221) a eu plus de séquences de plus de 10 passes que toute autre équipe du Premier League cette saison, alors que seul Newcastle (175) a eu plus de telles séquences contre eux qu’Everton (156). Seuls Crystal Palace (2) et Aston Villa (3) ont marqué moins de buts en première mi-temps qu’Everton (4) dans le Premier League cette saison, avec 75% du total des buts des Toffees après la mi-temps (12/16). Pendant ce temps, aucune équipe n’a inscrit moins de buts dans les 45 premières minutes que Manchester City (1 – contre Crystal Palace). L’attaquant de Man City, Gabriel Jesus, a marqué huit buts en huit matches de Premier League contre Everton, plus que contre tout autre. club, le Brésilien marquant en moyenne un but toutes les 69 minutes contre les Toffees. Les joueurs de Manchester City dominent le ballon jusqu’à présent en Premier League cette saison, les quatre meilleurs joueurs pour le plus grand nombre de courses jouant tous pour les Citizens – Rúben Dias (243), João Cancelo (208), Bernardo Silva (207) et Jack Grealish (199). Pendant ce temps, Demarai Gray d’Everton a eu le plus de tirs après un report cette saison (16). João Cancelo a été impliqué dans sept buts en 17 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City cette saison (2 buts, 5 passes décisives), juste un de moins que il a disputé 43 matches la saison dernière (3 buts, 5 passes décisives).