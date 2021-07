Heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que l’héroïque Three Lions vise la gloire de l’Euro 2020 à Wembley

in

L’Angleterre cherchera à remporter son deuxième titre majeur lorsqu’elle affrontera l’Italie en finale de l’Euro 2020 ce dimanche.

Les Three Lions de Gareth Southgate ont encore une fois été brillants cet été et la nation rêve de gloire ce week-end.

L’Angleterre et l’Italie s’affrontent à Wembley en finale de l’Euro 2020 ce week-end

“It’s Coming Home” a retenti à travers le pays ces dernières semaines et l’Angleterre a réagi de manière brillante sur le terrain.

Ils ont battu l’Allemagne en huitièmes de finale avant d’écraser l’Ukraine 4-0 en quarts de finale.

Harry Kane et ses collègues ont ensuite battu le Danemark mercredi soir pour réserver leur place en finale à Wembley.

Depuis la Coupe du monde de 1966, l’Angleterre n’a pas goûté à la gloire au plus haut niveau, mais sa récolte actuelle de stars pourrait maintenant mettre fin à une longue, très longue attente.

L’Italie, qui a été assez brillante cet été, fait obstacle à l’Angleterre.

Les Azzurri de Roberto Mancini ont vu des puissances belges et espagnoles atteindre la finale et déborderont de confiance.

Ce devrait être une finale palpitante, l’Angleterre et l’Italie étant définitivement les deux meilleures équipes du tournoi.

talkSPORT vous a présenté les 51 matchs de l’Euro 2020 en direct cet été et sera sous l’arche de Wembley pour un de plus.

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Battre l’Allemagne 2-0

Quart de finale: Battre l’Ukraine 4-0

Demi-finale: Battre le Danemark 2-1 (AET)

Final: Vs Italie (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Chaque match sera EN DIRECT sur talkSPORT – nous avons les euros couverts !

Angleterre contre Italie: Comment écouter

La finale aura lieu à 20h le dimanche 11 juillet.

Une couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match étendue à partir du BOXPARK Wembley à 13h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot, Stuart Pearce et Sol Campbell.

Nous aurons également une analyse exclusive de Jose Mourinho tout au long de la journée ainsi que des mises à jour sur le terrain de Faye Carruthers.

L’Angleterre affronte l’Italie en finale de l’Euro 2020 Angleterre contre Italie: Equipes

Angleterre

Gardiens de but: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier ( Atlético), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Milieu de terrain: Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka ( Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund)

Avant: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

.

L’Italie se tient entre l’Angleterre et un premier triomphe à l’Euro

Italie

Gardiens de but: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Turin)

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloï (Atalante)

Milieu de terrain: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris), Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Avant: Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Southgate a déjà cimenté son nom dans le folklore anglais Angleterre contre Italie : qu’est-ce qui a été dit ?

Le sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate : « Nous devons profiter du fait que nous sommes en finale, mais il y a encore un énorme obstacle à surmonter.

« L’Italie est une très bonne équipe, j’y ai pensé ces deux dernières années. Ils sont dans une forme exceptionnelle et ont des guerriers défensifs qui ont tout traversé. C’est un grand match à attendre avec impatience.

Le milieu de terrain anglais Jordan Henderson : « Nous nous concentrons pleinement sur dimanche, le plus gros match de notre vie. Nous devons essayer de rendre tout le monde heureux à nouveau dans ce stade et dans ce pays.

« Une énorme opportunité pour nous en tant que groupe, en tant que pays, et nous allons absolument tout lui donner. »

Le sélectionneur italien Roberto Mancini : « Nous travaillons dans ce sens depuis de nombreuses années, nous sommes donc très heureux et je ne peux que remercier les joueurs pour ce qu’ils ont fait jusqu’à présent. Nous n’avons encore rien gagné ; il faudra gagner dimanche pour le considérer comme un succès.

« L’Angleterre aura tout un stade derrière elle. Ce sera à nous de les mettre sous pression. Une finale est un peu différente des autres matchs, nous devrons jouer avec concentration mais aussi avec joie car vous ne pouvez gagner une finale que si vous prenez du terrain pour vous amuser.

Le capitaine italien Giorgio Chiellini : « Ce championnat a été très émouvant, depuis le premier match contre la Turquie jusqu’à maintenant.

« C’est un rêve que nous poursuivons depuis des années, un rêve que notre entraîneur a lentement mis dans nos esprits jusqu’à ce qu’il commence à se réaliser. Il nous a dit d’avoir en tête l’idée de gagner l’EURO.

“Nous pensions qu’il était fou, mais au cours des dernières années, il a créé une équipe qui est maintenant sur le point de le faire.”