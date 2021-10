Heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et chaîne de télévision alors que les méga-riches Magpies commencent une nouvelle ère contre l’équipe de Nuno Espirito Santo lors du choc de la Premier League

Newcastle entamera sa nouvelle ère passionnante en accueillant Tottenham à St James ‘Park ce week-end.

Les Magpies ont connu une pause internationale capitale au cours de laquelle leur rachat de club de 305 millions de livres sterling a été poussé en faisant du club soutenu par PIF d’Amanda Staveley le plus riche du football mondial.

.

Amanda Staveley sera à St James’ Park pour son premier match en charge

Les affaires dans la salle du conseil seront mises de côté dimanche alors que l’attention se portera sur les Spurs.

Newcastle est sans victoire jusqu’à présent cette saison et sera désespéré d’obtenir ses trois premiers points au tableau.

Compte tenu du début de campagne indifférent de Tottenham, Nuno Espirito Santo sera également déterminé à remporter deux victoires consécutives en Premier League après sa victoire sur Aston Villa il y a deux semaines.

Newcastle v Tottenham : date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Premier League devrait avoir lieu le dimanche 17 octobre à St James ‘Park.

Le coup d’envoi est prévu à 16h30.

Ce match a terminé un match nul 2-2 la saison dernière avec Joe Willock revendiquant un égaliseur tardif.

.

St James ‘Park est complet avant le choc du week-end avec Tottenham Newcastle v Tottenham: chaîne de télévision et diffusion en direct

Ce match sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront également en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour toute l’action.

Des questions subsistent quant à savoir si Steve Bruce sera en charge dimanche après-midi Newcastle v Tottenham: nouvelles de l’équipe

Les Magpies pourraient être boostés par le retour de Callum Wilson.

L’attaquant est hors de combat depuis août, mais pourrait être un candidat pour revenir dans l’équipe avant le match de dimanche.

Jonjo Shelvey sera de retour en lice après avoir terminé son retour de blessure pour les moins de 23 ans de Newcastle en milieu de semaine, tandis que Jamaal Lascelles et Joe Willock pourraient également être de retour.

Tottenham pourrait se passer de Ben Davies, l’arrière latéral se retirant du service international avec le Pays de Galles pour cause de maladie.

À condition qu’il n’y ait pas de nouveaux coups de blessures, les seuls autres absents des Spurs seront Stephen Bergwijn et Ryan Sessegnon.

.

Nuno Espirito Santo aura à cœur de bouleverser la fête à St James ‘Park Newcastle contre Tottenham: Faits du match Newcastle est sans victoire lors de ses quatre derniers matchs de championnat à domicile contre les Spurs (D1 L3), depuis sa victoire 5-1 lors de la dernière journée du 2015 -16 saison. Tottenham a perdu quatre points contre Newcastle en Premier League la saison dernière, les Magpies ayant égalisé à la 90e et à la 85e minute lors des deux matchs à égalité. en commençant la journée dans la zone de relégation (W13 D4), bien que cette défaite soit survenue contre Newcastle (0-1 en août 2019). Newcastle est sans victoire en Premier League jusqu’à présent cette saison (D3 L4), aucune équipe n’encaissant plus de buts que les Magpies après sept matchs ce trimestre (16). Tottenham a perdu ses deux derniers matchs de championnat à l’extérieur, s’inclinant 3-0 à Crystal Palace et 3-1 à Arsenal. Ils n’ont pas encaissé plus de 3 buts en trois matchs consécutifs de championnat à l’extérieur depuis avril 2014 (D1 L2), alors qu’ils ne l’ont pas fait en perdant à chaque fois depuis septembre 1979. Tottenham a une moyenne de 10,4 tirs par match sous Nuno Espírito Santo. en Premier League jusqu’à présent, et ont un taux de conversion de 8,2%. En comparaison, ils ont réussi en moyenne 15,7 tirs sous Mauricio Pochettino (11,8% de conversion) et 11,2 sous José Mourinho (15% de conversion) dans la compétition. Cinq des six buts de Harry Kane en Premier League pour Tottenham contre Newcastle sont venus à St James ‘Park. Il n’a marqué plus de buts à l’extérieur contre Leicester (8) et Everton (7) dans la compétition que contre les Magpies. Ce sera le 1000e match du patron de Newcastle Steve Bruce au cours de sa carrière de manager (W376 D254 L369). Il n’a remporté que quatre de ses 26 rencontres avec les Spurs toutes compétitions confondues (D9 L13), chaque victoire venant en Premier League avec un club différent (Birmingham, Wigan, Sunderland, Newcastle). Allan Saint-Maximin de Newcastle a porté le ballon plus loin. que tout autre joueur de Premier League cette saison (1950 mètres), tandis que le Français s’est également créé le plus d’occasions suite à un port de ballon que tout autre joueur (11). Son Heung-min a été directement impliqué dans quatre des six des Spurs. Buts en Premier League jusqu’à présent cette saison (3 buts, 1 passe décisive), les deux autres étant un penalty et un but contre son camp. Pendant ce temps, son coéquipier Harry Kane est sans but lors de ses six dernières apparitions en Premier League, la dernière ayant un parcours plus long dans la compétition entre avril et octobre 2014 (8 matchs).