Heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et chaîne de télévision – Cristiano Ronaldo pourrait alléger la pression sur Ole Gunnar Solskjaer sous le feu lors du choc de Premier League

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tentera désespérément de reprendre le chemin de la victoire contre Watford ce week-end.

Les Diables rouges n’ont pas réussi à impressionner dans toutes les compétitions avant la trêve internationale, avec une seule victoire sur sept, ce qui a soulevé des questions sur l’avenir de Solskjaer.

.

Les résultats n’ont tout simplement pas été assez bons pour Solskjaer ces derniers temps

Mais Watford pourrait s’avérer le match parfait pour que United revienne en forme après avoir subi trois défaites sur quatre depuis que Claudio Ranieri a pris les commandes.

Watford contre Manchester United : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le samedi 20 novembre.

Il aura lieu à Vicarage Road avec une heure de coup d’envoi à 15 heures.

Watford n’a jamais perdu plus contre une équipe de Premier League que United, savourant la défaite dans 12 de ses 14 matchs de haut niveau.

Watford v Manchester United : chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, ce match ne sera pas télévisé sur les écrans britanniques en raison de la panne d’électricité de 15 heures dans le football anglais.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

.

Ronaldo a déjà sauvé Solskjaer plusieurs fois cette saison Watford v Manchester United: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes devraient se passer d’Ozan Tufan ce week-end après s’être blessé au genou en service international avec la Turquie.

Juraj Kucka est indisponible suite à son carton rouge lors de la défaite 1-0 contre Arsenal tandis que Peter Etebo est absent de longue date.

Pour l’équipe à l’extérieur, Paul Pogba aurait de toute façon raté ce match pour purger le dernier des trois matches de suspension qu’il a écopés lors de la défaite 5-0 contre Liverpool.

Cependant, le Français est désormais prêt pour un plus long séjour sur la ligne de touche après s’être blessé à la cuisse en service international.

Le compatriote de Pogba, Raphael Varane, devrait également être absent en raison d’un problème aux ischio-jambiers, tandis que des doutes subsistent sur un certain nombre d’autres joueurs.

Luke Shaw et Scott McTominay ont tous deux été contraints de se retirer respectivement de l’Angleterre et de l’Écosse en raison de problèmes de commotion cérébrale et de maladie.

Edinson Cavani et Marcus Rashford n’ont pas pu rejoindre leurs équipes nationales et Solskjaer devrait faire le point sur leur disponibilité cette semaine.

.

La défaite de Watford face à Arsenal était leur troisième depuis que Claudio Ranieri a pris en charge Watford contre Manchester United : faits du match Watford a perdu 12 de ses 14 matches de Premier League contre Manchester United (W2) – contre aucune équipe n’a-t-il perdu plus. Dans l’élite, Manchester United a remporté 18 de ses 26 matches contre Watford (D4 L4), soit un taux de victoire de 69%. Parmi les équipes qu’ils ont affrontées au moins 20 fois dans leur histoire de haut niveau, ils n’ont qu’un taux de victoires plus élevé contre Luton Town (73% – P30 W22). Aucune équipe n’a échoué à marquer dans plus de matchs de Premier League différents que Watford. saison (7). Cependant, au cours des quatre matchs au cours desquels les Hornets ont réussi à trouver le chemin des filets, ils ont marqué au moins trois buts à trois reprises. Manchester United n’a remporté aucune victoire en trois matches de Premier League contre des équipes nouvellement promues, faisant match nul contre West Brom, Leeds et Fulham. la saison dernière. Ils ne sont pas allés quatre fois de suite sans victoire contre une telle opposition depuis une course se terminant en septembre 1997 qui les a vus échouer à battre Sunderland, Derby, Leicester et Bolton. Watford a concédé au moins une fois dans chacune de leurs 21 dernières Premier League. matchs – il s’agit de leur plus longue course sans but blanc dans l’élite. Manchester United a perdu quatre de ses six derniers matchs de championnat (W1 D1), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 40 précédents dans la compétition (W24 D12). Quatre points, c’est le minimum de Manchester United en six matchs en Premier League depuis novembre/décembre 2015 sous Louis van Gaal (3). Watford a concédé 154 fautes en Premier League cette saison, soit au moins 26 de plus que tout autre côté. Pendant ce temps, les deux pires contrevenants pour les fautes concédées parmi les joueurs de la compétition ce trimestre sont Emmanuel Dennis (26 ans) de Watford et Juraj Kucka (25 ans). Le tout premier match de Premier League du manager de Watford Claudio Ranieri était contre Manchester United, un 3-3 match nul à Old Trafford avec Chelsea en septembre 2000. Ranieri a perdu ses quatre derniers matches de championnat contre les Red Devils, n’ayant perdu que deux de ses 10 premiers contre eux (W2 D6). Bruno Fernandes de Man Utd s’est créé plus d’occasions que tout autre joueur en Premier League cette saison (37). En effet, depuis ses débuts dans la compétition, le Portugais ouvre la voie à la fois pour les occasions créées (162) et les passes décisives (22), tandis que seul Mohamed Salah (55) a été directement impliqué dans plus de buts que le milieu de terrain (52). Depuis 2003- 04 lorsqu’il a initialement rejoint Man Utd, Cristiano Ronaldo a été directement impliqué dans 104 buts en 91 matches de championnat contre des équipes nouvellement promues (83 buts, 21 passes décisives), marquant ou aidant toutes les 71 minutes. Il a marqué 20 buts lors de ses 14 derniers matches de championnat contre des équipes promues, au cours de périodes avec le Real Madrid et la Juventus.