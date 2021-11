Heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et chaîne de télévision – Les Reds s’efforcent de combler l’écart avec Chelsea, leader de la Premier League, avec un superbe bilan contre les Saints

Liverpool revient à Anfield pour son troisième match consécutif face à Southampton ce week-end.

Les Reds sont revenus de la pause internationale avec style après une victoire 4-0 sur Arsenal avec une autre victoire contre Porto en milieu de semaine.

Jurgen Klopp affronte Ralph Hasenhuttl ce week-end

Mais l’équipe de Jurgen Klopp ne peut plus se permettre de déraper avec une défaite en Premier League et un match nul lors de ses trois derniers matchs de vol.

Les Merseysiders ont glissé à la troisième place – à quatre points du leader Chelsea – et chercheront désespérément à réaffirmer leur titre contre les Saints.

Liverpool v Southampton : date et heure

Ce choc de Premier League aura lieu le samedi 27 novembre.

Le match aura lieu à Anfield et débutera à 15 heures.

Liverpool a battu Southampton 2-0 lors de ce match en mai avec l’ancienne star des Saints Sadio Mane ouvrant le score avant la frappe tardive de Thiago.

Liverpool v Southampton : chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, ce match ne sera pas télévisé sur les écrans britanniques en raison de la panne d’électricité de 15 heures dans le football anglais.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

GETTY

Liverpool a remporté sept de ses huit derniers matchs contre Southampton Liverpool v Southampton: Nouvelles de l’équipe

James Milner, Neco Williams et Divock Origi étaient tous aptes à revenir à domicile contre Porto et seront à nouveau impliqués ce week-end.

Diogo Jota a été nommé sur le banc lors de ce match et pourrait commencer avec Naby Keita, Roberto Firmino, Curtis Jones et Joe Gomez toujours absents.

Harvey Elliott reste le seul absent de longue date de Liverpool.

Pendant ce temps, Southampton peut accueillir à nouveau Nathan Redmond après avoir raté la défaite 2-1 contre Norwich en raison de la naissance de son enfant.

Cependant, Stuart Armstrong et Moussa Djenepo sont toujours incertains en raison de blessures et de problèmes personnels respectivement.

Jack Stephens ne s’est pas encore complètement remis d’une blessure au genou et les équipes de la côte sud n’ont confirmé que l’absence pour le choc d’Anfield.

Mane a souvent marqué contre son ancienne équipe depuis son arrivée à Anfield Liverpool contre Southampton : qu’est-ce qui a été dit ?

Jürgen Klopp: « Ralph [Hasenhuttl] y organise évidemment une véritable équipe.

«Ils s’attendent peut-être à ne pas avoir la majorité de possession, ils commencent très souvent en 4-4-2 et peuvent passer à cinq à l’arrière dans le match.

« C’est une équipe très bien rodée. Nous devons être créatifs pour les décomposer.

Liverpool v Southampton : faits du match Liverpool a remporté sept de ses huit derniers matchs de Premier League contre Southampton, à l’exception d’une défaite 1-0 à l’extérieur en janvier la saison dernière. les sept derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Liverpool (D2 L5), perdant leurs quatre derniers à Anfield par un score total de 12-0.Liverpool est invaincu lors de ses 25 derniers matchs de Premier League à 15 heures samedi (W22 D3) depuis un 2 -0 défaite à Hull en février 2017. La dernière défaite de ce type des Reds à domicile était contre West Ham en août 2015 sous Brendan Rodgers (W18 D5 depuis). Liverpool est la seule équipe à avoir marqué dans leurs 12 matchs de Premier League ce saison. Les Reds ont trouvé le chemin des filets lors de chacun de leurs 22 derniers matches de championnat au total, marquant au moins deux fois dans 18 d’entre eux, dont chacun des neuf derniers. Liverpool a marqué plus de buts que toute autre équipe de Premier League cette saison (35), tandis que seul Norwich (7) a marqué moins que Southampton (11). En effet, Liverpool a marqué plus de buts en première mi-temps (16) et plus de buts en deuxième mi-temps (19) que les Saints au total en Premier League ce trimestre. Southampton a perdu 13 de ses 17 matchs à l’extérieur en Premier League en 2021 (W2 D2) , encaissant 43 buts dans cette série (2,5 par match). En effet, les Saints ont perdu plus de matchs et concédé plus de buts à l’extérieur que toute autre équipe de Premier League au cours de cette année civile jusqu’à présent. saison (55 %), alors que seul Newcastle (38 %) a une précision de tir inférieure à celle de Southampton (42 %). Mohamed Salah de Liverpool a effectué 19 affrontements dans la surface adverse en Premier League cette saison, au moins 11 de plus que tout autre joueur de la compétition. Aucun joueur n’a marqué le premier but dans plus de matchs de Premier League cette saison que Sadio Mané (4) de Liverpool. Au total, il a ouvert le score à 36 reprises en Premier League depuis qu’il est à Liverpool, les Reds ayant remporté 28 de ces matchs (D6 L2). Adam Armstrong de Southampton a marqué (1) ou aidé (2) un but à chacune de ses trois dernières apparitions en Premier League, plus qu’il n’en avait eu lors de ses 23 premiers matchs dans la compétition avec les Saints et Newcastle combinés (1 but, 1 passe décisive).