Heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et comment suivre le retour de l’action de Premier League au King Power

Manchester United se rendra à Leicester ce week-end, les deux équipes devant reprendre le chemin de la victoire en Premier League.

United a fait match nul 1-1 avec une équipe d’Everton en forme la dernière fois, mais n’entame les matchs de ce week-end qu’à seulement deux points de la première place.

Ole Gunnar Solskjaer et Brendan Rodgers se rencontrent ce week-end dans un affrontement clé en Premier League

Ole Gunnar Solskjaer a été critiqué pour sa dernière performance après avoir décidé de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc.

United a perdu son match précédent 1-0 contre Aston Villa et doit trouver une certaine cohérence avant Noël.

Leicester a également eu du mal ces derniers temps et malgré une avance de 2-0 à Crystal Palace la dernière fois, ils ont fini par concéder deux buts en retard pour partager le butin.

Leicester contre Man United : date et heure

Leicester accueillera United au King Power Stadium le samedi 16 octobre.

Le choc de la Premier League débutera à 15 heures.

Ce match s’est terminé par un match nul 2-2 le lendemain de Noël la saison dernière après le but contre son camp d’Axel Tuanzebe.

Leicester contre Man United : comment suivre

Ce match ne sera pas diffusé en direct à la télévision au Royaume-Uni en raison des restrictions de diffusion sur les coups d’envoi à 15 heures.

Cependant, Adrian Durham de talkSPORT sera au King Power pour vous tenir au courant de tous les objectifs au fur et à mesure de leur progression.

talkSPORT.com animera également un blog en direct pour toute l’action.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Leicester a un certain nombre de problèmes de blessure avant l’affrontement avec United.

Jamie Vardy et Jonny Evans pourraient être aptes à revenir pour les Foxes.

Vardy a subi une blessure à la poitrine lors du match nul 2-2 avec Crystal Palace et a reçu un long traitement, mais devrait revenir aux côtés d’Evans qui devrait revenir de maladie.

Wilfred Ndidi est un doute majeur après s’être blessé aux ischio-jambiers avant la pause internationale et on s’attend à ce que ce match arrive trop tôt pour le milieu de terrain.

James Justin n’est pas loin d’un retour à la suite d’une vilaine blessure au genou, mais devrait être absent, tandis que Wesley Fofana est un absent de longue date.

United devrait être boosté par le retour de Marcus Rashford dans son effectif.

L’attaquant est absent depuis plusieurs mois après avoir subi une intervention chirurgicale sur une blessure à l’épaule, mais a repris un entraînement complet et devrait être en lice.

Cependant, des doutes subsistent sur la forme physique du duo défensif Harry Maguire et Raphael Varane.

Maguire s’est blessé au mollet avant la trêve internationale et a donc été exclu du service anglais. Le match avec Leicester pourrait donc arriver trop tôt.

Quant à Varane, l’international français s’est blessé à la cuisse lors du choc de l’UEFA Nations League avec l’Espagne – une blessure qui pourrait l’exclure pendant plusieurs semaines.

Rashford a repris un entraînement complet et pourrait revenir contre les Foxes Leicester contre Manchester United : Statistiques du match Leicester a remporté sa dernière rencontre de championnat avec Manchester United 2-1 en mai – ils n’ont pas remporté de matchs de championnat consécutifs contre les Red Devils depuis septembre 1973. Manchester United n’a perdu qu’un seul de ses 15 matchs à l’extérieur de Premier League contre Leicester (W9 D5), s’inclinant 5-3 en septembre 2014 sous Louis van Gaal. Cependant, ils ont perdu 3-1 au King Power Stadium lors de la FA Cup la saison dernière. Leicester cherche à remporter trois rencontres consécutives avec Manchester United dans toutes les compétitions pour la première fois depuis novembre 1901. Leicester est sans victoire en quatre matchs de Premier League. (D2 L2), dernier ayant une plus longue série sans victoire dans la compétition lors de ses six derniers matchs sous Claude Puel en février 2019 (D1 L5). Leicester n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses 13 derniers matchs de Premier League (1-0 contre les Wolves sur MD1), tandis que les Foxes pourraient concéder plus de 2 buts en quatre matchs consécutifs dans la compétition pour la première fois depuis décembre 2017. Manchester United cherche à étendre son record d’invincibilité à l’extérieur en championnat à 30 matchs (W19 D10). Les Red Devils n’ont encaissé plus d’une fois lors de leurs 15 derniers matchs sur la route (7 encaissés au total), leur plus longue course de ce type en championnat. La seule apparition précédente de Cristiano Ronaldo contre Leicester dans sa carrière était un 1-0. victoire pour Man Utd à Old Trafford en avril 2004 (Gary Neville marquant le vainqueur). Les Foxes seraient le 120e adversaire différent contre lequel Ronaldo a marqué dans sa carrière en club s’il trouve le filet ici. L’attaquant de Leicester Jamie Vardy a marqué lors de chacune de ses trois dernières apparitions en Premier League – le seul joueur plus âgé que Vardy sera le jour de ce match (34y 278d) dans l’histoire de la Premier League à marquer en quatre apparitions consécutives est Gary McAllister en mai 2001 pour Liverpool (36y 127d). Jesse Lingard de Man Utd a été impliqué dans six buts lors de ses six dernières apparitions en Premier League contre Leicester ( 3 buts, 3 passes décisives). Contre aucune équipe, il n’a été impliqué dans plus de buts dans la compétition (également 6 contre Arsenal). Manchester United a le joueur avec le plus d’occasions créées (Bruno Fernandes, 23), le plus ) et le plus grand nombre de passes décisives (Paul Pogba, 7) en Premier League cette saison.