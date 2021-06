Heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et couverture étendue de talkSPORT pour le choc de l’Euro 2020 alors que Auld Enemies se rencontrent à Wembley dans une énorme confrontation

L’Angleterre contre l’Écosse est enfin à nos portes avec la bataille d’Angleterre qui devrait occuper le devant de la scène au championnat d’Europe ce vendredi.

Les pays d’origine s’affrontent lors de la phase de groupes de l’Euro 2020, qui se déroule enfin un an après son échéance.

Angleterre vs Ecosse… Allez-y !

L’Angleterre et l’Écosse sont dans le groupe D aux côtés de la Croatie et de la République tchèque.

Les Three Lions ont lancé leur campagne avec une victoire 1-0 sur la Croatie avec la star de Manchester City Raheem Sterling renvoyant le vainqueur à Wembley.

Une victoire sur l’Ecosse assurera une place en huitièmes de finale aux hommes de Gareth Southgate.

Pendant ce temps, les Écossais ont commencé leur tournoi avec une défaite 2-0 décevante contre les Tchèques lundi.

Patrik Schick a marqué deux fois à Hampden Park pour laisser aux hommes de Steve Clarke une énorme tâche ardue s’ils veulent sortir du groupe.

talkSPORT aura une couverture spéciale de cette rencontre gigantesque et voici tout ce que vous devez savoir.

Sterling a renvoyé l’Angleterre à la victoire contre la Croatie lors de leur match d’ouverture du Groupe D entre l’Angleterre et l’Ecosse

Ce match sera le deuxième match de groupe pour les deux nations locales et aura lieu à Wembley le Vendredi 18 juin.

Le match débutera à 20 heures sous l’arche à Londres avec 22 500 fans présents.

Ce sera une répétition de la rencontre classique entre l’Angleterre et l’Ecosse à l’Euro 96. Les Three Lions ont gagné ce jour-là 2-0 grâce au but légendaire d’Alan Shearer et Paul Gascoigne.

Les dernières rencontres entre l’Angleterre et l’Écosse ont eu lieu lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018. Les hommes de Southgate ont gagné 3-0 à Wembley avant un match nul 2-2 à Hampden Park.

Angleterre v Ecosse : comment écouter

La couverture complète de Wembley sera diffusée en direct sur talkSPORT et talkSPORT 2 à partir de 18h.

talkSPORT aura des commentaires axés sur l’Angleterre avec Jim Proudfoot et les anciens défenseurs des Trois Lions Stuart Pearce et Sol Campbell.

talkSPORT 2 aura ensuite des commentaires axés sur l’Écosse avec Andy Bargh et l’ancien attaquant écossais Paul Dickov.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l'Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

L’Écosse a perdu contre la République tchèque lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 Angleterre contre Écosse : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate : « Quel match. Cela rend nos vies plus compliquées à coup sûr.

“Ce sera, espérons-le, une occasion fantastique avec les fans, mais c’est la seule chose qu’aucun de nous ne peut contrôler.

« Je suis ravi pour eux. Je suis particulièrement content pour Steve Clarke. C’est un gars formidable et il a fait un excellent travail.

«Ce sera un jeu d’enfant.

«Ils ont une équipe qui s’améliore rapidement avec beaucoup de joueurs qui ont émergé au cours des deux ou trois dernières années. Les goûts de John McGinn, Scott McTominay, Kieran Tierney, Andrew Robertson.

Le patron de l’Écosse, Steve Clarke : « Mes deux garçons sont anglais. Mes petits-enfants sont anglais. Je comprends la rivalité, j’aime la rivalité, ne vous méprenez pas. C’est agréable de faire partie d’un événement historique.

« Mais le bruit ? C’est facilement bloqué. Il n’est pas nécessaire que quiconque impliqué dans le jeu en fasse partie ; nous nous concentrons simplement sur le fait d’être aussi professionnels que possible.

« Sir Alex Ferguson dit beaucoup de choses sensées et il a mentionné que ce serait une erreur de trop se concentrer sur ce milieu de match. Il a raison. Nous devons nous concentrer également sur les trois matchs. Peu importe d’où viennent les points.

«J’emmenais des ordures à la décharge l’autre jour et le gars sur le site qui s’assurait que nous respections tous les règles était un Écossais. La première chose qu’il me dit est : ‘Merci beaucoup.’ Et c’est longtemps après que nous nous soyons qualifiés. C’est bien que nous ayons rendu tant de gens heureux… j’espère que nous pourrons les rendre encore plus heureux.

Angleterre v Écosse sera une répétition de leur rencontre classique à l’Euro 96 Angleterre v Écosse: Squads

Angleterre

Gardiens de but: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier ( Atlético), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Milieu de terrain: Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka ( Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund)

Avant: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

Écosse

Gardiens de but: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers)

Défenseurs: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool) ), Greg Taylor (Celtique), Kieran Tierney (Arsenal)

Milieu de terrain: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic) ), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)

Avant: Che Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), Kevin Nisbet (Hibernian)