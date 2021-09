Heure du coup d’envoi, statistiques du match, actualités de l’équipe et comment regarder le choc de la Premier League alors que les Toffees s’apprêtent à remporter la victoire invaincue

Everton accueille Burnley lors de la finale de l’action de Premier League de ce week-end.

Burnley cherchera sa première victoire de la saison sur la route tandis qu’Everton reste invaincu jusqu’à présent.

GETTY

Rafael Benitez a rejoint Everton de manière controversée cet été malgré ses liens avec Liverpool

Rafa Benitez a bien commencé son séjour chez les Toffees, avec deux victoires et un match nul, mais a eu du mal contre les Clarets la saison dernière.

Sean Dyche aura à cœur de relancer Burnley après la pause internationale alors qu’il se trouve dans la zone de relégation avec un seul point.

Everton v Burnley : date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Premier League aura lieu le lundi 13 septembre avec une heure de coup d’envoi à 20h.

Burnley est sorti de la meilleure équipe lors de ce match la dernière fois, avec des buts de Chris Wood et Dwight McNeil.

.

Chris Wood a marqué dans ce match plus tôt cette année à Goodison Park Everton v Burnley: chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Everton v Burnley: nouvelles de l’équipe

Le skipper d’Everton, Seamus Coleman, devrait figurer dans l’équipe malgré une blessure aux ischio-jambiers pendant son séjour en Irlande.

Fabian Delph est absent ce soir en raison d’une blessure à l’épaule, tandis que James Rodriguez pourrait à nouveau être absent de la formation de départ en raison de problèmes de forme physique.

Dominic Calvert-Lewin devrait figurer dans l’équipe après avoir été exclu de l’équipe d’Angleterre la semaine dernière.

Salomon Rondon pourrait faire son retour en Premier League ce soir après son accord de date limite de transfert avec les Toffees.

. – .

Dominic Calvert-Lewin était absent pour l’Angleterre en raison d’une blessure mais pourrait revenir ce soir

Pendant ce temps, Burnley aura en plus leur signature de Lyon, Maxwel Cornet, qui a signé pour un peu moins de 13 millions de livres sterling.

Il est peu probable que Connor Roberts se joigne aux débuts car il est toujours hors de l’équipe en raison d’une blessure.

Sean Dyche a également des problèmes de blessures depuis la pause internationale avec Nathan Collins, mais pourrait revenir ce soir.

Everton v Burnley: Données du match Après avoir remporté quatre de ses six premières rencontres de Premier League avec Burnley (L2), Everton n’a remporté que trois des huit derniers contre les Clarets dans la compétition (D1 L4).Burnley a remporté deux de ses quatre derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Everton (L2), autant que lors de leurs 16 visites précédentes à Goodison Park (D4 L10). Une seule des 15 dernières rencontres de championnat entre Everton et Burnley a été tirée au sort, chaque équipe en remportant sept chacune. Le seul match nul de cette série est survenu à Turf Moor la saison dernière (1-1). leurs trois derniers sur la route (D1), gardant une cage inviolée dans les trois matchs. Everton a marqué sept buts lors de ses trois matchs de Premier League cette saison, autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 10 derniers matchs la saison dernière. Les Toffees cherchent à remporter trois matchs consécutifs de championnat à domicile pour la première fois depuis une série de six entre mars et septembre 2019. Burnley a perdu neuf de ses 12 derniers matches de Premier League (W2 D1). Cependant, chacune des quatre dernières victoires des Clarets dans la compétition sont toutes venues de chez eux. Burnley a joué le pourcentage le plus élevé de ses passes depuis longtemps en Premier League cette saison (24%), tandis que les Clarets ont également eu le moins de séquences. de 10+ passes (4).Dominic Calvert-Lewin a marqué dans les trois matchs d’Everton en Premier League cette saison, ayant également marqué lors de leurs cinq premiers matches la saison dernière. Il est le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer lors des trois premiers matches de son équipe lors de campagnes consécutives. Demarai Gray d’Everton a marqué lors de chacun de ses deux derniers matches de Premier League, n’ayant marqué que lors de deux de ses 32 précédents dans la compétition. Ce n’est que la deuxième fois qu’il marque lors d’apparitions consécutives en Premier League, le faisant également en décembre 2017. Dwight McNeil a disputé 99 matchs de Premier League pour Burnley – il serait le plus jeune joueur à atteindre 100 apparitions dans la compétition pour les Clarets ( 21y 295d le jour de ce match).