Heure du coup d’envoi, statistiques du match, comment regarder et nouvelles de l’équipe pour le choc de la Premier League à Londres

Tottenham affronte Watford en Premier League cet après-midi.

Les Spurs avaient des soucis en début de saison mais maintenant leur homme vedette, Harry Kane a confirmé qu’il restait au club cette saison.

GETTY

Kane a essuyé des tirs cette semaine alors qu’il annonçait qu’il resterait à Tottenham

Watford a commencé son retour en Premier League avec une victoire contre Aston Villa, mais a ensuite été éliminé par Brighton la dernière fois alors qu’il s’inclinait 2-0.

Tottenham n’a pas encore concédé en championnat cette saison et espère déjà ajouter à ses deux victoires.

Tottenham v Watford : date et heure du coup d’envoi

Le choc de Londres aura lieu le dimanche 29 août et le coup d’envoi est à 14h00.

Il se déroule au Tottenham Hotspur Stadium.

Watford n’a gagné qu’une seule fois contre Tottenham toutes compétitions confondues depuis 1994.

Tottenham v Watford : chaîne de télévision et diffusion en direct

Ce match n’est pas télévisé au Royaume-Uni.

Mais, vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT et talkSPORT 2 pour toutes les mises à jour sur les matchs de dimanche.

Tottenham contre Watford: Nouvelles de l’équipe

Harry Kane est maintenant disponible pour figurer après avoir confirmé qu’il resterait un joueur de Tottenham.

Joe Rodon est le seul absent d’une solide équipe de Tottenham qui cherche à s’appuyer sur un bon début de campagne.

Pendant ce temps, l’équipe de Watford restera en grande partie inchangée, les blessures en cours cherchant toujours à prendre effet ce week-end.

Ben Foster souffre toujours d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Dan Gosling ne devrait pas figurer en raison d’une maladie.

.

Le patron des Spurs, Nuno Espirito Santo, a dû faire face à des scénarios de transfert difficiles cet été Tottenham v Watford: qu’est-ce qui a été dit?

Nuno Espirito a déclaré : « Je pense que nous avons bien réussi. Les situations dans la presse et les rumeurs et les attentes, nous ne pouvons pas contrôler.

«Nous avons été en mesure de gérer assez bien les situations en créant les boucliers qui nous protègent en réalisant que c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler.

“Je pense que nous devons continuer à insister et à le rendre plus fort mais rien ne peut affecter notre relation [with Kane], rien.”

Il a ensuite parlé du match à venir : « C’est une bonne équipe, très intense et compétitive. De bons joueurs. Nous nous attendons à un match difficile dimanche.

« Nous avons fait la récupération avec les joueurs qui étaient sur le terrain hier. Nous avons fait une bonne séance d’entraînement aujourd’hui et nous nous préparons pour le match contre Watford.

« Mais Joe [Rodon] n’est pas avec nous dans le groupe, il a encore des problèmes, et Cameron [Carter-Vickers] est le même.

Le manager de Watford, Xisco, a déclaré : « Les 10 premières minutes, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, il est important que nous restions concentrés.

Renseignez-vous sur la dernière situation lors du dernier match à l’extérieur, et il est important lorsque nous arrivons là-bas d’essayer de donner le meilleur dans les premières et dernières minutes du match.

Tottenham v Watford: Statistiques du match Les Spurs n’ont perdu qu’un de leurs 16 derniers matches de championnat contre Watford (W9 D6), s’inclinant 2-1 à Vicarage Road en septembre 2018.Après avoir remporté leurs trois premiers matches de championnat à l’extérieur contre Tottenham entre 1982 et 1985 , Watford a depuis perdu neuf de ses 10 derniers matches de championnat contre les Spurs (D1). en décembre 2018.Tottenham cherche à remporter chacun de ses trois premiers matchs de championnat pour la deuxième fois seulement au cours des 12 dernières saisons (également 2018-19), alors qu’ils n’ont jamais remporté leurs trois premiers matchs d’une campagne de championnat sans encaisser de but. leur histoire de la Ligue de football. Watford a perdu chacun de ses sept derniers matchs à l’extérieur en Premier League, n’ayant pas marqué à cinq reprises au cours de cette série. Ils ont connu une dernière défaite plus longue sur la route dans la compétition entre décembre 1999 et mai 2000 (10 matchs). Watford n’a remporté que deux de ses 22 derniers matchs de championnat à Londres (D4 L16), et n’a remporté aucune victoire en 10 dans capital (D3 L7) depuis des victoires consécutives contre West Ham et Crystal Palace en 2018-19. Tottenham a remporté ses deux premiers matchs de Premier League cette saison, malgré le deuxième plus faible taux de possession parmi les 20 équipes après deux matchs jusqu’à présent (38,25%). Son Heung-min de Tottenham a marqué cinq buts en neuf matches de Premier League contre Watford – seulement contre Southampton (9) il a marqué plus dans la compétition. Dele All de Tottenham a marqué son premier but en Premier League en 533 jours contre les Wolves la dernière fois, mettant fin à une série de 19 apparitions de haut niveau sans but. Il a marqué pour la dernière fois lors de matches de championnat consécutifs en décembre 2019. Nuno Espírito Santo cherche à devenir le deuxième entraîneur à remporter chacun de ses trois premiers matches de championnat à la tête de Tottenham Hotspurs dans l’histoire du club, après Arthur Rowe en août 1949. Les Spurs étaient au deuxième rang lorsque Rowe a pris les commandes pour la première fois, aucun manager n’ayant jamais remporté ses trois premiers matchs de haut niveau à la tête des Lilywhites.