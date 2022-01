Heure et comment regarder la performance

Le soliste de K-pop BI se produira au Grammy Global Spin le 4 janvier 2022. Le crooner « Waterfall » sera le tout premier groupe sud-coréen à se produire lors de l’événement. Jetez un œil au temps d’antenne et à la façon de regarder les performances de BI sur Global Spin.

BI, le joueur de 25 ans qui a remporté une fois le prix de « l’auteur-compositeur de l’année » au MMA, a passé une année 2021 très réussie avec ses nouveaux albums « Waterfall » et « Cosmos » et « Waterfall » trouvant une place dans Time’s The Best Chansons et albums K-Pop de 2021.

Juste après un nouveau départ en 2021, BI commencera 2022 avec une grande performance au Grammy’s Global Spin en tant que premier artiste K-pop à figurer dans l’émission.

Temps d’antenne international de la performance BI au Grammy Global Spin

La performance Grammy Global Spin de B.I sera diffusée le 4 janvier à 13 h HE / 5 janvier à 3 h KST. Vérifiez le temps d’antenne international ci-dessous.

Heure centrale : 4 janvier, 12 h Heure centrale (CT) Heure de l’Est : 4 janvier, 13 h Heure de l’Est (ET) Heure du Pacifique : 4 janvier, 10 h Heure du Pacifique (PT) Heure européenne : 4 janvier, 19 h, Europe centrale Heure (CET) Heure britannique : 4 janvier, 18 h 00 GMT Heure indienne : 4 janvier, 23 h 30 Heure standard indienne (IST) Heure du Japon : 4 janvier à 3 h 00 à Tokyo, Japon Heure australienne : 4 janvier à 3 h 30 du matin Norme centrale australienne Heure (ACST) Thaïlande Heure : 5 janvier, 1 h du matin à Bangkok, Thaïlande Heure des Philippines : 5 janvier, 2 h du matin Heure des Philippines LIRE LA SUITE : Liste des gagnants des SBS Drama Awards 2021 explorée

Comment regarder les performances du Global Spin de B.I

Les fans de BI peuvent regarder la performance Global Spin du crooner ‘Illa Illa’ sur Grammy.com ou sur YouTube le 4 janvier à 13 h HE / 5 janvier à 3 h KST. Gardez un œil sur cet espace pour toutes les mises à jour concernant les performances Grammy Global Spin de B.I.

Kim Hanbin « a ouvert la voie » ; Les fans de BI réagissent aux performances du Grammy Global Spin

Les fans de BI sont fiers des débuts en solo de Kim Hanbin et de son acte pionnier d’être le premier acte K-pop au Grammy Global Spin.

Un fan a jailli: « NON MAIS IL A VRAIMENT OUVRE LA VOIE CETTE FOIS BI POUR GRAMMY GLOBAL SPIN. »

Un autre fan a rappelé comment BI a vraiment tenu parole pour les fans. « Je ferai en sorte que vous n’ayez pas honte du chanteur que vous encouragez ! » alors boum les GRAMMY’s ! BI POUR GRAMMY GLOBAL SPIN.

Enthousiasmé par la performance record de B.I à Global Spin ? Regardez la scène à 3 heures du matin KST le 5 janvier. Diffusez la musique du chanteur ci-dessous.

