Heure et où regarder ‘Permission To Dance’

BTS sera de retour au Late Late Show avec James Corden juste après leur apparition à l’AMA 2021 pour interpréter leur topper Billboard Hot 100 « Permission To Dance ». Vérifiez quand le groupe de garçons sud-coréens nominés aux Grammy se produit ci-dessous.

Les Bangtan Boys sont nominés dans plusieurs catégories à l’AMA 2021, y compris l’artiste le plus convoité de l’année où ils sont devenus le premier acte asiatique à obtenir une nomination.

Juste après leur première performance mondiale de BTS x Megan Thee Stallion « Butter remix », attrapez le groupe dans le spectacle de James Corden qui revient pour interpréter « Permission To Dance ».



BTS au Late Late Show avec James Corden 2021, le temps d’antenne expliqué

BTS, le groupe le plus ancien de l’histoire de Billboard, sera de retour au Late Late Show avec James Corden le 23 novembre à 00h37 HE / 14h37 KST. La diffusion de l’émission à 12 h 37, heure du Pacifique, sera diffusée en Corée à 17 h 37 KST.

Permission de célébrer : ACCORDÉE 🎉 Enfin, @bts_twt revient au #LateLateShow le 23 novembre pour une discussion en studio et une performance de « Permission To Dance » ! ?? Cela fait bientôt deux ans que nous sommes ensemble en personne et nous avons hâte de retrouver ! pic.twitter.com/TDTiAzCPGk – Le Late Late Show avec James Corden (@latelateshow) 15 novembre 2021

Où regarder la permission de danser de BTS pour ‘Le Late Late Show avec James Corden‘

« The Late Late Show with James Corden » sera diffusé sur CBS le 23 novembre à 12h37 ET/2,37 KST. Les fans internationaux peuvent assister à la scène « PTD » sur la chaîne YouTube de « The Late Late Show with James Corden ».

BTS ARMY a une réaction mitigée à propos du retour de Bangtan au spectacle de James Corden

James Corden a récemment été critiqué pour une remarque particulière sur BTS et son fandom ARMY. Le commentaire de l’hôte britannique de fin de soirée sur la visite de BTS UNGA 2021 a suscité la fureur des médias sociaux. L’animateur de talk-show de 43 ans avait déclaré: « BTS a visité l’ONU… Bien que beaucoup de gens disent pourquoi BTS est là, les dirigeants mondiaux n’ont d’autre choix que de prendre BTS au sérieux. »

Il a ajouté : « C’est en fait la première fois que des filles de 15 ans se retrouvent partout à souhaiter être le secrétaire général António Guterres. »

Mais BTS ARMY pense que les crooners de « Mic Drop » seront de retour au salon car ils ont décidé de « laisser tomber ». Un fan a écrit: « C’est gênant pour nous, pas pour les tanins (Bangtan)… parce qu’ils doivent savoir ce qui s’est réellement passé… c’est pourquoi ils ont décidé d’y aller… »

Un deuxième fan a ajouté: «Le spectacle tardif avec Corden est bénéfique pour BTS. alors ne laissons pas tomber juste à cause de Corden, au lieu de cela, diffusons et exaltons la performance et l’interview des garçons. aussi, j’espère que je ne vois aucun d’entre vous appeler James « Papa Mochi », merci de ne pas le faire ! il a perdu ce surnom.

c’est gênant pour nous pas pour les tanins….bcoz ils doivent savoir ce qui s’est réellement passé….c’est pourquoi ils ont décidé d’y aller… – SoMI 🌵 (@SoMI_ot7) 16 novembre 2021

le spectacle tardif avec corden est bénéfique pour les bts. alors ne laissons pas tomber juste à cause de la corde, au lieu de cela, diffusons et exagérez la performance et l’interview des garçons. aussi, j’espère que je ne vois aucun d’entre vous appeler James « Papa Mochi », merci de ne pas le faire ! il a perdu ce surnom. – SaturnTS⁷ 💜 (@TaehyungsJagi_) 16 novembre 2021

BTS sera de retour au salon James Corden le 23 novembre à 0h37 HE / 2,37 KST. Regardez le moment emblématique de BTS dans le talk-show ci-dessous.





