Heure limite pour Ayton : les Suns jouent leur numéro 1

Au fil des saisons, le repêchage 2018 ressemble de plus en plus à l’un de ceux dont on se souvient depuis des années. Des noms comme ceux de Luka Doncic, Jaren Jackson Jr., Trae Young, Colin Sexton, Mikal Bridges, Shai Gilgeous-Alexander, Michael Porter Jr., Donte DiVincezo ou Kevin Huerter ils ont déjà été, chacun à leur niveau, les meilleurs joueurs de la ligue avec seulement trois saisons derrière eux. Certains d’entre eux ont déjà signé leurs prolongations de contrat de rookie, d’autres attendent toujours. Les journalistes Bobby Marks et Marc Stein ont rappelé sur Twitter la liste de ceux qui ont déjà renouvelé et de ceux qui doivent encore le faire:

C’est le jour de la date limite d’extension pour la classe de la NBA en 2018. Principaux candidats pour les nouvelles offres avant 18 h HE : 1. Ayton (PHX)

4. Jackson Jr. (MEM)

8. Sexton (CLE)

12. Ponts (CHA)

17. DiVincenzo (MIL)

18. Marcheur (SAS)

19. Huerter (ATL)

26. Honte (PHX) Plus : https://t.co/1zmRAUv7HB https://t.co/qalpx2TEpc – Marc Stein (@TheSteinLine) 18 octobre 2021

Mais avec le date limite pour le faire fixée à ce minuit (heure espagnole) il est frappant de constater que Deandre Ayton, numéro 1 de ce dossier, négocie toujours. Et plus après ça dans les dernières heures Phoenix Suns a conclu un accord avec Mikal Bridges, qui a été choisi en 10e position de ce repêchage par les Philadelphia 76ers et immédiatement transféré en Arizona.

Le rêve extérieur de toute équipe

Ce qui est certain, c’est que Bridges est devenu un acteur incontournable pour Phoenix, l’un des grands architectes d’atteindre les dernières finales. Il a été l’équipe qui a joué le plus de minutes au cours de la saison régulière, a obtenu en moyenne un magnifique 42,5% sur les triples (sa moyenne sur trois ans est de 38 %) et était le chargé de faire équipe avec les meilleurs buteurs extérieurs rivalise la nuit oui, la nuit aussi. C’est fait considéré comme l’un des meilleurs 3 + D (joueur et défenseur à 3 points) de la ligue et est, et en cela il n’y a pas de débat, une pièce maîtresse dans l’avenir des Suns. Pour toutes ces raisons il a remporté l’extension de 90 millions et quatre saisons. Mais Ayton ne l’a-t-il pas fait aussi ?

Le centre des Bahamas a terminé les séries éliminatoires en jouant le meilleur basket-ball de sa courte carrière, mais si nous prenons l’ensemble de la saison dans son ensemble, il n’est pas si clair qui est un joueur le plus important pour la franchise de l’Arizona en ce moment. Ayton a un profil plus proche de celui d’une star potentielle (au moins jusqu’à maintenant). Un gros pivot, avec une bonne mobilité, capable d’être décisif dans les deux anneaux. Mais ses performances, bien que remarquables, ont toujours été un peu en deçà des attentes. C’est peut-être juste le problème typique d’être numéro 1 dans le repêchage et, en même temps, de ne pas être le meilleur joueur de votre cinquième. En tout cas, il ne s’agit pas seulement ou principalement de jeu, de nombres ou de sensations. C’est surtout une question d’argent.

Ayton et la taxe de luxe

Les Suns sont déjà un prétendant au ring comme le plus, mais maintenir une équipe de ce niveau coûte de l’argent. Généralement plus que ce qui peut être dépensé. Avec un groupe majoritairement jeune, jusqu’à présent ils n’avaient pas eu à faire face à ce problème, mais après plusieurs rénovations (la plus importante celle de Devin Booker) ils voient comment sous peu, ils entreront dans la taxe de luxe. L’horizon est dans la saison 2022-23, lorsque les nouveaux contrats de Bridges, Ayton et même Shamet entreraient en vigueur (ces deux derniers s’ils finissent par les signer). La projection des dépenses salariales pour cette saison est actuellement de 119 millions, avec la taxe de luxe située à 144,6 millions. Le renouvellement hypothétique d’Ayton donnerait au pivot 29,75 millions de dollars cette année-là, le premier du nouveau contrat, et Phoenix dépenserait en salaires 157 millions. 12.4 au-dessus de la taxe de luxe.

Comme on dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Qu’une équipe qui aspire à remporter le ring doive payer une taxe de luxe est tout sauf étrange. Mais, au final, c’est une décision qui doit être prise dans les bureaux de chaque franchisé. Décidez comment vous voulez atteindre cet objectif et si cela vaut vraiment la peine d’atteindre ces chiffres de dépenses avec certains joueurs. C’est ce qu’ils valorisent dans le noble étage des Soleils, mais le temps presse.