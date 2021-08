Heure, où regarder Jiwon balancer “Oui ou Oui”

L’épisode 3 de Girls Planet 999 arrive bientôt et Mnet a publié le dernier aperçu! Alors que les fans de Girls Planet 999 sont déterminés à amener leurs cellules et participants préférés à la finale souhaitée, Mnet a divisé les équipes en deux groupes pour s’affronter sur une chanson pour ce tour. Qui a fait mieux ? Lisez la suite pour tout savoir.

Avec une programmation étoilée de Girls Planet 999, l’émission est facilement devenue l’une des émissions les plus regardées de Mnet ces derniers temps. Dans le dernier épisode, la chaîne a révélé son premier top 9 mondial des candidats décidés par le vote des juges.

Le stagiaire japonais Ezaki Hikaru a stupéfié le public qui grimpe directement au sommet. Le stagiaire coréen Kang Yeseo est arrivé deuxième. Certains des concurrents les plus populaires comme la star chinoise Su Rui Qi et CLC Yujin se sont également retrouvés facilement dans les dix premières places.

LIRE LA SUITE: GIRLS PLANET 999 TOP 9: YUJIN À SU RUI QI, RENCONTREZ LES PREMIÈRES CONCURRENTES DE MNET PLANET

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Girls Planet 999 épisode 3 Temps d’antenne international

L’épisode 3 de Girls Planet 999 sera diffusé le 20 août à 20h20 KST/7h20 HNE. Consultez l’horaire international ci-dessous.

Heure centrale : 20 août, 6 h 20 vendredi, heure centrale (CT) Heure de l’Est : 20 août, 7 h 20 vendredi, heure de l’Est (ET) Heure du Pacifique : 20 août, 4 h 20 vendredi, heure du Pacifique (PT ) Heure européenne : vendredi 20 août à 13 h 20, heure d’été d’Europe centrale (CEST) Heure britannique : vendredi 20 août à 12 h 20, heure d’été britannique (BST) Heure indienne : 20 août à 16 h 50 vendredi, Heure standard de l’Inde (IST) Heure des Philippines : 13 août, 19 h 20 vendredi, aux Philippines Heure du Japon : 20 août, 20 h 20 vendredi, à Tokyo, Japon Heure australienne : 20 août, 20 h 50 vendredi, Australie Heure normale du Centre (ACST)

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le teaser et l’aperçu de l’épisode 3 dévoilés: Jiwon de Cherry Bullet étourdit le public

Même avant la diffusion de l’émission, Jiwon de Cherry Bullet a réussi à étonner les fans avec un court aperçu du teaser. Dans Girls Planet 999 épisode 3, les concurrents s’affronteront via des performances de groupe.

Deux groupes se sont retrouvés face à face pour se frayer un chemin avec le tube à succès de Twice “Yes or Yes”. Le premier groupe s’est nommé « Keep Missing you » et le deuxième groupe a partagé avec effronterie son nom « Energy Bar ».

Juste avant les scènes de performance, fidèles à la nature du spectacle de survie de Mnet, les fans ont vu un faux combat ! La première équipe a menacé la seconde de manière ludique en disant « Nous allons vous manger de la barre énergétique ». Pendant ce temps, le deuxième groupe a promis de répandre le bonheur mais aussi de vaincre la première équipe.

L’équipe 1 de Girls Planet 999 interprétant “Yes Or Yes” de Twice (Mnet YouTube)

Jiwon de Cherry Bullet a volé la vedette en étant le centre de la première équipe. Même l’hôte Yeo Jin Goo a visiblement haleté en voyant la performance phénoménale. Regardez la performance de l’équipe 1 ci-dessous.

Regardez l’équipe deux jouer « Oui ou Oui » ci-dessous.

Où regarder Girls Planet 999

Regardez « Girls Planet 999 » de Mnet diffusé sur la chaîne YouTube de Mnet K-pop. Une fois l’émission terminée, recherchez l’épisode complet dans l’application ou le site Web iQiyi.









En attendant le retour de Girls Planet ? Assistez au spectacle le 20 août à 20 h 20 KST / 7 h 20 HE. Gardez un œil sur cet espace pour toutes les mises à jour de Girls Planet 999.

Dans d’autres nouvelles, Ateez x Pentatonix ‘A Little Space’: Où diffuser en direct et date de sortie