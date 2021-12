Heure, programmation et comment regarder le SBS Music Festival

SBS Gayo Daejeon 2021, alias le festival de musique annuel de SBS, aura lieu le 25 décembre et la programmation K-pop étoilée de l’émission a enthousiasmé les fans du monde entier. Les superstars K-pop mondialement populaires de l’émission incluent TXT, Aespa, NCT 127, Stray Kids, Ateez, et plus encore. Vérifiez le temps d’antenne, la programmation et comment regarder l’émission ci-dessous.

Gayo Daejeon de 2021, (également prononcé comme Gayo Daejun), diffusé par le Seoul Broadcasting System sera animé par Key du chanteur légendaire SHINee, Boom et Yuna d’Itzy. Le SBS Song Festival 2021 sera diffusé en direct depuis le gymnase d’Incheon Namdong.

Key du groupe sud-coréen SHINee participera au SBS Gayo Daejeon 2021 (Photo de Han Myung-Gu/WireImage)

SBS Gayo Daejeon 2021, temps d’antenne international exploré

SBS Gayo Daejeon 2021 avec le thème « bienvenue » sera diffusé à partir du 25 décembre à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE. Consultez ci-dessous la répartition des horaires internationaux.

Heure du Pacifique : 1 h 00, 25 décembre Heure centrale : 3 h 00 CT, 25 décembre Heure de l’Est : 4 h 00 HE, 25 décembre Heure britannique : 9 h 00 GMT, 25 décembre Heure européenne : 10 h 00 CET, 25 décembre Heure indienne : 14 h 30 IST, 25 décembre Heure des Philippines : 17 h aux Philippines, 25 décembre Heure du Japon : 18 h au Japon Heure, 25 décembre Heure de l’Australie : 18 h 30 ACST, 25 décembre Heure de la Thaïlande : 16 h à Bangkok, Thaïlande, le 25 décembre LIRE LA SUITE : Les paroles de l’OST de « Our Beloved Summer » de BTS V et « Christmas Tree » et comment diffuser en ligne sont explorées Photo de Chung Sung-Jun/.

Programmation SBS Gayo Daejeon 2021: liste des artistes et scènes spéciales

SBS « Battle of the Bands » célébrera cette année son 25e anniversaire spécial. Pour commémorer l’occasion spéciale, SBS a promis un certain nombre d’étapes spéciales ainsi qu’une programmation en grammes des stars les plus chaudes de la K-pop.

SBS Gayo 2021 spéciales

La scène spéciale K-pop la plus onirique de SBS Gayo présente Hyunjin, idole de Stray Kids, Moonbin d’ASTRO, Taeyang de SF9, Juyeon de THE BOYZ et WOODZ (Cho Seung Youn).

Une autre spéciale de groupe féminin aura Minnie de (G)I-DLE, Lee Chae Yeon, Ryujin d’ITZY et Isa de STAYC.

En plus de la programmation K-pop, les artistes AOMG Simon Dominic, Gray, Loco et Lee Hi présenteront une scène spéciale K-hip-hop de Noël pour le SBS Song Festival 2021.

Liste des artistes K-pop

Pour la scène principale K-pop de SBS Gayo Daejeon 2021, jusqu’à 25 artistes dont NCT 127, NCT Dream, SHINee’s Key, NU’EST, Red Velvet, Oh My Girl, ASTRO, Brave Girls, The Boyz, Stray Kids, Ateez, Itzy, TXT, STAYC, Aespa, Enhypen, IVE, WOODZ (Cho Seung Youn), Taeyang de SF9, Minnie de (G)I-DLE, Lee Chae Yeon, Simon Dominic, Gray, Loco et Lee Hi se produiront.

Photo par The Chosunilbo JNS/Imazins via .

Comment regarder SBS Gayo Daejeon 2021/ Où diffuser l’émission en direct

Le SBS Song Festival sera diffusé à partir du 25 décembre à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE à partir de SBS Channel. Les fans du monde entier peuvent regarder la diffusion en direct sur la chaîne YouTube SBS K-pop. Les fans des régions sélectionnées peuvent regarder la rediffusion plus tard sur Rakuten Viki.

Gardez un œil sur cet espace pour toutes les mises à jour liées à SBS Gayo Daejeon. Regardez le meilleur de SBS Gayo Daejeon ci-dessous.





