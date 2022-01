Heure, programmation et comment regarder SMCU Express

Le grand concert familial de SM Entertainment SMTown Live 2022 alias ‘SMCU Express @Kwangya’ a enfin lieu le 1er janvier. De Girls ‘Generation Taeyeon et Hyoyeon, TVXQ à NCT, la superstar de 4e génération Aespa, SMTown live 2022 a promis un début d’année épique. Vérifiez le temps d’antenne, la programmation et comment regarder ici.

Juste avant le grand concert SMTown de 2022, SM Entertainment a également sorti un album de compilation intitulé « 2021 Winter SMTOWN : SMCU Express », où les fans pouvaient explorer un certain nombre de groupes qui se réunissaient et ajouteraient leur propre interprétation à SM Classics.

EXO Kai pour le concert en direct de SMTown 2022 (SMTown Instagram/Twitter)

SMTOWN Live Concert 2022, le temps d’antenne international expliqué

SMTown Live Concert 2022 sera diffusé à partir du 1er janvier à 13 h KST/31 décembre à 23 h HE. Vérifiez le temps d’antenne international ci-dessous.

Heure du Pacifique : 20 h 00 PT 31 décembre Heure centrale : 22 h 00 CT, 31 décembre, heure de l'Est : 23 h 00 HE, 31 décembre, heure britannique : 4 h 00 GMT, 1er janvier Heure européenne : 6 h 00 CET, 1er janvier Heure indienne : 9 h 30 AM IST, 1er janvier Heure des Philippines : 12 h aux Philippines, 1er janvier Heure du Japon : 13 h JST, 1er janvier Heure australienne : 13 h 30 ACST, 1er janvier Heure de Singapour : 12 h, 1er janvier Heure de la Thaïlande : 11 h, 1er janvier , NCT Mark, Yuta, Jeno et Jaehyun de NCT (SMTown Instagram/ Twitter)

SMTown Live Concert 2022, liste d’artistes explorée

Le concert SMTown Live 2022 a promis la galaxie de superstars de SM Entertainment de renommée mondiale réunies sur SMCU Express sur la scène Kwangya.

Découvrez ci-dessous les stars de Kwangya Universe qui se joindront au concert de cette année.

Liste des artistes

Kangta BoA TVXQ Super Junior

Girls’ Generation (Taeyeon et Hyoyeon) SHINee (Onew, Key et Minho)

EXO (Kai) Red Velvet NCT (NCT U, NCT 127, NCT Dream et WayV) Aespa Girls On Top (J’ai le rythme)

ScreaM Records (Ginjo, Imlay, Raiden, JEB, Minimonster, Mar Vista et Hitchhiker)

Où regarder SMTown Live 2022 : SMCU Express à Kwangya?

Les fans de SM Entertainment peuvent regarder SMCU Express à Kwangya sur un certain nombre de plateformes. Regardez le concert en ligne gratuit de SMTown YouTube, SMTown Beyond Live et d’autres réseaux sociaux.

Le concert SMTown 2022 présentera également aux fans la technologie Beyond Live de SM Entertainment, qui n’était auparavant accessible qu’aux téléspectateurs payants du concert en ligne de SM Entertainment.

Regardez le SMTown Live 2022 à partir de 13 h 00 KST le 1er janvier ci-dessous.

Dans d'autres nouvelles, Weverse Con 2022 : heure de début, programmation et comment regarder le concert