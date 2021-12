Heure, programmation et où regarder le KBS Song Festival

KBS Gayo Daechukje 2021 alias KBS Song Festival aura lieu le 17 décembre. Jetez un œil au temps d’antenne, à la liste complète de la programmation et à l’endroit où regarder KBS Gayo Daechukje 2021 ci-dessous.

D’une programmation spéciale de neuf groupes de filles superstars comprenant Red Velvet, IVE, ITZY à TXT, Enhypen, Stray Kids et plus, KBS Gayo 2021 a promis une nuit de performances légendaires.

Cette année, le KBS Song Festival sera organisé par Astro Cha Eunwoo, SF9 Rowoon et AOA Seolhyun, les idoles de la K-pop et du K-drama.

KBS Gayo Daechukje 2021, le temps d’antenne international expliqué

KBS Gayo Daechukje 2021 aura lieu le 17 décembre à 20h30 KST / 6h30 ET / 11h30 GMT. La cérémonie du tapis rouge débutera à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE.

Consultez la répartition des heures internationales de la cérémonie principale ci-dessous.

Heure du Pacifique : 3 h 30 PT, 17 décembre Heure centrale : 5 h 30 CT, 17 décembre Heure de l’Est : 6 h 30 HE, 17 décembre Heure britannique : 11 h 30 GMT, 17 décembre Heure européenne : 12 h 30 CET, 17 décembre Heure indienne : 17 h 00 PM IST, 17 décembre Heure des Philippines : 19 h 30 aux Philippines, 17 décembre Heure du Japon : 20 h 30 au Japon Heure, 17 décembre Heure de l’Australie : 21 h ACST, 17 décembre Heure de la Thaïlande : 18 h 30, Thaïlande, 17 décembre LIRE LA SUITE : KBS Gayo Daechukje 2021, la meilleure programmation habillée explorée

Liste complète des artistes KBS Gayo Daechukje 2021



KBS Gayo Daechukje 2021 a taquiné une gamme de rêve de superactes K-pop ainsi que des étapes de collaboration de groupes jamais vues auparavant. Consultez la liste complète de la programmation ci-dessous.

Une programmation spéciale pour un groupe de filles rendant hommage aux générations de filles

Neuf membres de groupes de filles populaires, dont Red Velvet, Oh My Girl, ITZY, Brave Girls, STAYC et le groupe de recrues IVE, collaboreront à une performance spéciale sur scène avec « Way To Go » de Girls’ Generation avec un message d’espoir réconfortant pour tous les fans de K-pop du monde entier.



Red Velvet fait partie d’une programmation spéciale pour KBS Gayo 2021 (Red Velvet Twitter/ Image teaser de ‘Queendom’/ SM Entertainment)

La spéciale des dix-sept

En plus de la scène spéciale du groupe féminin, Seventeen divertira les fans avec le duo mortel de Seungkwan et DK exclusivement sur le festival de la chanson KBS 2021.

Autre programmation majeure pour KBS Gayo 2021

Des groupes K-pop primés comme Enhypen, TXT, Stray Kids, Oh My Girl, ITZY, THE BOYZ, aespa, Kang Daniel, Lee Mujin, SEVENTEEN, Sunmi, NU’EST, ASTRO, Brave Girls, NCT U et SF9 seront être dans la programmation principale de KBS Gayo. De plus, attendez-vous à ce que des artistes comme Kim Woo Seok, STAYC et IVE se joignent à la méga soirée de célébration de la K-pop.

Où regarder le KBS Song Festival 2021

L’émission principale du KBS Song Festival sera diffusée sur KBS à partir de 20h30 KST/6h30 HE. Regardez toutes les performances ici.

Avant l’émission principale, une pré-émission intitulée « THE BEGINNING » sera diffusée à partir de 20 h 00 KST / 6 h 00 HE le 17 décembre, où les fans pourront se remémorer certains des moments mémorables de la K-pop de l’année dernière. Regardez l’émission en ligne sur la chaîne YouTube de KBS World.

La cérémonie du tapis rouge pour le festival de la chanson KBS commencera à partir de 18 h 00 KST / 4 h 00 HE. Jetez un œil à la cérémonie du tapis rouge ci-dessous.

Enthousiasmé par le KBS Song Festival 2021 ? Prise KBS Gayo Daechukje 2021 le 17 décembre à 20 h 30 KST / 6 h 30 HE à KBS World.

