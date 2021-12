Heure, programmation ft Aespa et comment regarder

Les SBS Entertainment Awards 2021, organisés par Seoul Broadcasting System, auront lieu le 18 décembre 2021. Cette année, les cœurs de K-drama Cha Eunwoo, le groupe de super rookies K-pop Aespa et bien d’autres se joindront à la remise des prix pour célébrer le meilleur de divertissement. Voici un aperçu du temps d’antenne, de la programmation et de la façon de regarder les détails.

La remise des prix de cette année est animée par Lee Seung-gi, Jang Do-yeon et Han Hye-jin. Outre une programmation prometteuse, les fans sont intrigués par le thème de l’événement, « Niveau suivant ».

SBS Entertainment Awards 2021 : calendrier international

Les SBS Entertainment Awards 2021 auront lieu le 18 décembre à 20 h 35 KST / 6 h 35 HE à la SBS Prism Tower à Sangam-dong, Mapo-gu, Séoul.

Voici un aperçu de la répartition des heures internationales :

Heure du Pacifique : 03h35 PT, 18 décembre Heure centrale : 05h35 CT, 18 décembre Heure de l’Est : 06h35 HE, 18 décembre Heure britannique : 11h35 GMT, 18 décembre Heure européenne : 12h35 CET, 18 décembre Heure indienne : 17h05 PM IST, 18 décembre Heure des Philippines : 19 h 35 aux Philippines, 18 décembre Heure du Japon : 20 h 35 au Japon Heure, 18 décembre Heure australienne : 21 h 05 ACST, 18 décembre Heure de la Thaïlande : 18 h 35, Thaïlande, 18 décembre LIRE LA SUITE : BTS V’s OST ‘Christmas Tree’, temps d’antenne et comment le diffuser en ligne

L’acteur et chanteur sud-coréen Lee Seung-Gi accueillera les SBS Entertainment Awards 2021 (Photo de Han Myung-Gu/WireImage)

La programmation des SBS Entertainment Awards expliquée

Parallèlement aux apparitions des vedettes de variétés les plus notables du divertissement coréen aux SBS Entertainment Awards 2021, la chaîne a promis des « étapes métaverses » pour l’émission de récompenses « Next Level ».

Gamme spéciale

Aespa

Le groupe de super-rookies de SM Entertainment, Aespa, qui a pris d’assaut les charts musicaux avec son single « Next Level » cette année, interprétera un « métaverse » exclusif lors de la cérémonie de remise des prix.

Giselle, Winter, Karina et NingNing du groupe de filles aespa assisteront aux SBS Entertainment Awards 2021 (Photo de Han Myung-Gu/WireImage)

Cha Eunwoo

Selon les mises à jour des fans, Cha Eunwoo apparaîtra également pour l’émission. La star de « True Beauty », qui a remporté des prix pour diverses apparitions dans des émissions de variétés, a également accueilli les SBS Entertainment Awards l’année dernière.

SÉOUL, CORÉE DU SUD – 02 DÉCEMBRE : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT) Cha Eun-Woo du groupe de garçons ASTRO assiste aux Asia Artist Awards 2021 le 02 décembre 2021 à Séoul, Corée du Sud. (Photo de Han Myung-Gu/WireImage)

Hôtes des SBS Entertainment Awards

Cette année, le prince des émissions de variétés, Lee Seung Gi, Jang Do-yeon et Han Hye-jin animeront la remise des prix.

SÉOUL, CORÉE DU SUD – 03 JUIN : le mannequin sud-coréen Han Hye-Jin assiste au 56e Daejong Film Awards à l’hôtel Grand Walkerhill le 03 juin 2020 à Séoul, Corée du Sud. (Photo de Myunggu Han/WireImage)

Comment regarder les SBS Entertainment Awards 2021

Les SBS Entertainment Awards 2021 seront diffusés sur SBS.

Regardez l’émission SBS à partir du lien officiel ici.

Cliquez sur ce fil de fans pour plus d’informations concernant la diffusion en continu de la remise des prix.

Jetez un œil à certains des meilleurs moments des SBS Entertainment Awards 2020 ci-dessous.





