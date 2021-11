Heure, programmation ft BTS et comment regarder

Les Tokopedia WIB K-pop Awards 2021 sont presque là. Vérifiez le temps d’antenne international, où regarder la programmation virtuelle de K-pop avec BTS, Stray Kids, Aespa, NCT Dream, The Boyz, Treasure, Secret Number, Blackpink, et plus ci-dessous.

La plus grande célébration K-pop d’Indonésie, à savoir les Tokopedia WIB K-Pop Awards, a réuni les plus grands noms de la K-pop qui rejoindront virtuellement la cérémonie de remise des prix pour se produire.

Avant la remise des prix, les formations K-pop ont également partagé un message spécial pour les fans indonésiens via YouTube et Instagram officiels de Tokopedia.

Stray Kids rejoint les Tokopedia WIB K-pop Awards 2021 (Stray Kids Twitter)

Tokopedia WIB K-pop Awards 2021 : le temps d’antenne international expliqué

Les Tokopedia K-pop Awards débuteront le 25 novembre à 21 h KST/7 h HE. Consultez la répartition des heures internationales ci-dessous.

Heure centrale : 25 novembre, 6 h 00, heure centrale (CT) Heure de l’Est : 25 novembre, 7 h 00, heure de l’Est (ET) Heure du Pacifique : 25 novembre, 4 h 00 Heure du Pacifique (PT) Heure européenne : 25 novembre, 13 h 00, heure d’Europe centrale (CET) Heure britannique : 25 novembre à 12 h 00 GMT Heure indienne : 25 novembre à 17 h 30 Heure standard de l’Inde (IST) Heure du Japon : 25 novembre à 21 h 00 JST à Tokyo, Japon Heure australienne : 25 novembre à 21 h 30 Norme centrale australienne Heure (ACST) Thaïlande Heure : 25 novembre, 19 h 00 à Bangkok, Thaïlande Heure Indonésie : 25 novembre, 19 h 00 WIB LIRE LA SUITE : BTS Jungkook surnommé la future « star de cinéma » par James Corden

La liste des artistes de la cérémonie de remise des prix Tokopedia dévoilée

Des superstars de 4e génération Aespa, ITZY, Treasure au groupe de musique sud-coréen nominé aux Grammy BTS, en passant par les superstars de la K-pop Stray Kids, The Boyz et plus encore, la programmation K-pop de la remise des prix promet une soirée passionnante. Consultez la programmation complète ci-dessous.

BTS Blackpink DEUX FOIS NCT Rêve

Le numéro secret du trésor des Boyz

Où regarder Tokopedia WIB K-pop Awards 2021/ Comment diffuser en direct

L’émission de récompenses K-pop de Tokopedia sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Tokopedia pour tous les téléspectateurs internationaux. Regardez le flux en direct de la chaîne YouTube officielle de Tokopedia ci-dessous. Les fans peuvent également assister à l’émission sur l’application Tokopedia.

Enthousiasmé par la remise des prix WIB K-pop de Tokopedia ? Rejoignez la veille à 21 h KST/7 h HE. Regardez des groupes de K-pop parler de la remise des prix ci-dessous.





