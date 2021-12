Heure, programmation la mieux habillée et comment regarder

KBS Gayo Daechukje 2021 est à quelques heures. Cette année, le KBS Song Festival débutera par une cérémonie du tapis rouge le 17 décembre. Voici un aperçu de tous les détails sur le temps d’antenne, les mises à jour en direct de la programmation des mieux habillés et comment regarder la cérémonie en ligne ci-dessous.

Avec Stray Kids, TXT, Seventeen, Red Velvet, Aespa, ITZY, The Boyz, Oh My Girl et plus encore, la cérémonie du tapis rouge pour KBS Gayo Daechukje 2021 a suscité les attentes des fans en promettant une maison pleine de superstars mondiales de la K-pop.

LIRE LA SUITE: Heure de début, programmation et comment regarder la cérémonie principale KBS Gayo Daechukje 2021



Red Velvet de SM Entertainment sera dans la programmation de KBS Gayo Daechukje 2021 (Red Velvet/ @RVSMTOWN Twitter)

KBS Gayo Daechukje 2021 Tapis rouge : temps d’antenne international exploré

Le tapis rouge KBS Gayo Daechukje 2021 débutera à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE. La cérémonie principale commencera à 20h30 KST / 6h30 HE.

Voici un aperçu du calendrier international ci-dessous.

Heure du Pacifique : 1 h 00, 17 décembre Heure centrale : 3 h 00 CT, 17 décembre Heure de l’Est : 4 h 00 HE, 17 décembre Heure britannique : 9 h 00 GMT, 17 décembre Heure européenne : 10 h 00 CET, 17 décembre Heure indienne : 14 h 30 IST, 17 décembre Heure des Philippines : 17 h 00 aux Philippines, 17 décembre Heure du Japon : 18 h 00 au Japon Heure du 17 décembre Heure australienne : 18 h 30 ACST, 17 décembre Heure de la Thaïlande : 16 h 00 à Bangkok, Thaïlande, le 17 décembre LIRE LA SUITE : Programmation KBS Gayo Daechukje 2021, liste complète des artistes ft TXT, Enhypen, Red Velvet, Aespa, et plus Giselle, Winter, Karina et NingNing du groupe de filles aespa assisteront à KBS Gayo Daechukje 2021 (Photo de Han Myung-Gu/WireImage)

KBS Song Festival : la programmation du tapis rouge explorée

Le tapis rouge du KBS Song Festival débutera à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE. Gardez un œil sur cet espace pour les mises à jour en direct.

Aespa

Le groupe de super recrues de SM Entertainment, Aespa, primé, a honoré le tapis rouge 2021 du festival de la chanson KBS dans des tenues entièrement blanches. Vérifiez ci-dessous.

Les Boyz

Astro

SF9

Enfants errants

SMS

Enhypen

Dix-sept

Sunmi

IVE

Oh ma fille

STAYC

Velours rouge

Filles courageuses

Hôtes

Où regarder le tapis rouge KBS Gayo Daechukje 2021

Regardez la cérémonie du tapis rouge KBS Gayo Daechukje 2021 en direct de la chaîne KBS K-pop à partir de 18 h 00 KST / 4 h 00 HE.

Regardez l’émission principale à partir de 20 h 30 KST / 6 h 30 HE sur la chaîne YouTube de KBS World.

Regardez la cérémonie du tapis rouge KBS Gayo ci-dessous.

