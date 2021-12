Heure, programmation, nominés et comment regarder

Les MBC Entertainment Awards 2021 auront enfin lieu le 29 décembre juste avant les MBC Drama Awards et le festival de musique annuel de fin d’année. La programmation étoilée de la cérémonie de remise des prix de cette année comprend Sandara Park, Lee Hyori, Dancer Aiki et plus encore. Consultez ci-dessous l’heure, les nominations et plus de détails sur les MBC Entertainment Awards 2021.

La liste des artistes pour les MBC Entertainment Awards 2021 comprend MAMAMOO Hwasa, Brave Girls, Dancer Aiki, et plus encore.

Les MBC Entertainment Awards 2021 seront animés par Jun Hyun-moo, Lee Sang-yi et Kim Se-jeong.

MBC Entertainment Awards 2021, temps d’antenne international exploré

Les MBC Entertainment Awards 2021 auront lieu le 29 décembre à 20h40 KST / 6h40 HE. Consultez la répartition des heures internationales ci-dessous.

Heure centrale : 29 décembre à 5 h 40, heure centrale (CT) Heure de l’Est : 29 décembre à 6 h 40, heure de l’Est (ET) Heure du Pacifique : 28 décembre à 3 h 40, heure du Pacifique (PT) Heure européenne : 29 décembre à 12 h 40 en Europe centrale Heure (CET) Heure britannique : 29 décembre à 11 h 40 GMT Heure indienne : 29 décembre à 17 h 10 Heure standard indienne (IST) Heure du Japon : 29 décembre à 20 h 40 JST à Tokyo, Japon Heure australienne : 29 décembre à 21 h 10 Centre australien Heure standard (ACST) Heure de la Thaïlande : 29 décembre, 18 h 40 à Bangkok, Thaïlande Heure des Philippines : 29 décembre, 19 h 40 LIRE LA SUITE : Liste complète des pistes de l’album nostalgique « 2021 Winter SMTOWN : SMCU Express » PAJU, CORÉE DU SUD – 11 DÉCEMBRE: L’actrice et chanteuse sud-coréenne Lee Hyori alias Lee Hyo-Ri assiste aux Mnet Asian Music Awards 2021 (MAMA 2021) à Paju le 11 décembre 2021 à Paju, Corée du Sud. (Photo de Han Myung-Gu/WireImage)

La programmation des MBC Entertainment Awards 2021 expliquée

Les MBC Entertainment Awards 2021 ont promis un certain nombre de performances spéciales avec Hwasa et plus encore. En plus de la programmation d’artistes spéciaux, la célèbre star du spectacle de variétés coréen Yoo Jae Suk, Lee Hyori et la danseuse Aiki assisteront au spectacle.

L’ancienne star de 2NE1 Sandara Park alias Dara, Bongsun et Kim Gura assisteront aux MBC Entertainment Awards 2021 et représenteront le « King of Masked Singer ».

Apparemment, Key de SHINee assistera à l’émission qui a été nominée pour les prix du meilleur couple avec Kian 84 (« I Live Alone »).

La programmation des artistes interprètes ou exécutants pour les MBC Entertainment Awards 2021

Hwasa

Accrocher

MSG en herbe

bronzer

Nominations pour les MBC Entertainment Awards 2021

Découvrez les principales nominations pour les MBC Entertainment Awards 2021 ci-dessous.

Nominés pour la meilleure émission de variétés de l’année

‘Comment est-ce-qu’on joue?’ ‘Home Alone’ (‘I Live Alone’) ‘The King of Mask Singer’ ‘Radio Star’ ‘Where Is My Home’

Meilleur couple

SHINee’s Key et Kian 84 (‘Home Alone’/’I Live Alone’) Yoo Jae Suk, Lovelyz’s Mijoo et HaHa (‘How Do You Play ?’) Jung Joon Ha et Shin Bong Sun (‘How Do You Play ?’ ) Yang Se Hyung et Yoo Byung Jae (« Le Manager ») Hong Hyun Hee et Chunddoong (« Le Manager ») Heo Jae et Kim Byung Hyun (« Buddy into the Wild »)

Comment regarder les MBC Entertainment Awards 2021

Les MBC Entertainment Awards 2021 seront diffusés sur MBC le 29 décembre à 20h40 KST/6h40 HE. Les téléspectateurs peuvent garder un œil sur la chaîne YouTube des MBC Entertainment Awards pour des clips vidéo de performances spéciaux. Regardez plus de MBC Entertainment Awards 2021 ici. Jetez un œil à l’aperçu ci-dessous.

