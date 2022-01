Heure, programmation, tapis rouge et comment regarder

Les Golden Disc Awards 2022 sont arrivés. Première remise de prix K-pop de l’année, la 36e édition des Golden Disc Awards a dévoilé une programmation prometteuse comprenant TXT, Enhypen, Stray Kids, Seventeen, Aespa et plus encore. Vérifiez le temps d’antenne, les détails du tapis rouge et comment regarder les Golden Disc Awards 2022 ici.

Outre la présence d’un certain nombre de superstars de la K-pop mondialement populaires dans l’émission, les Golden Disc Awards 2022 dévoileront également des images exclusives du groupe deux fois nominé aux Grammy Awards, le concert de BTS à LA lors de la cérémonie, a révélé un rapport des médias coréens.

Golden Disc Awards 2022, temps d’antenne international exploré

Les Golden Disc Awards 2022 seront diffusés le 8 janvier 2022 à 15 h KST/1 h HE/ 6 h GMT/ 11 h 30 IST. Consultez le calendrier du temps d’antenne international ci-dessous.

Heure du Pacifique : 22 h 00 7 janvier Heure centrale : 00 h 00 CT, 8 janvier Heure de l'Est : 01 h 00 HE, 8 janvier Heure britannique : 06 h 00 GMT, 8 janvier Heure européenne : 07 h 00 CET, 8 janvier Heure indienne : 11 h 30, janvier 8 Heure des Philippines : 14 h aux Philippines, le 8 janvier Heure du Japon : 15 h JST, le 8 janvier Heure de l'Australie : 15 h 30 ACST, le 8 janvier Heure de Singapour : 14 h, le 8 janvier

GDA 2022, la gamme complète d’artistes explorée

Les Golden Disc Awards 2022 ont révélé une gamme d’artistes étoilés mettant en vedette le meilleur de la K-pop. Consultez la liste complète ci-dessous.

BTS aura une apparition virtuelle spéciale où GDA 2022 révélera des images exclusives du concert de LA de BTS 2021.

Lim Young-woong Oh My Girl Dix-sept

Dix-sept participeront à GDA 2022 (Seventeen Twitter)

Stray Kids The Boyz Tomorrow X Ensemble

Liste des présentateurs du GDA 2022

Avec un certain nombre d’artistes étoilés, GDA 2022 apporte également certaines des stars les plus populaires du K-Drama en tant que présentateurs de GDA 2022. Vérifiez ci-dessous.

Ahn Bo-hyun Ahn Hyo-seop Koo Kyo-hwan Han Chae-young Han Sun-hwa Jeon Jong-seo Jeon So-min Jin So-yeon Ju Ji-hoon Jung Woo-sung Lee Do-hyun Lee Si-eon Park Hee -bientôt Oh Jung-se Shin Hyun-été Woo Do-hwan

Comment regarder la cérémonie principale et le tapis rouge des Golden Disc Awards 2022

Le tapis rouge et la cérémonie principale des Golden Disc Awards 2022 peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube des Golden Disc Awards et sur un certain nombre de plateformes de streaming.

Regardez la cérémonie du tapis rouge à partir de 13h30 KST et la cérémonie principale à partir de 15h00 KST ci-dessous.

