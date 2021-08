Heure, rang, où regarder Eve vs Mic Drop

L’épisode 4 de Girls Planet 999 tombe dans quelques heures et l’anticipation de regarder la scène EXO ‘Eve’ contre BTS ‘Mic Drop’ est assez élevée. Avant la sortie, voici un aperçu de l’aperçu, une mise à jour sur les endroits à regarder, le classement et la liste des pistes du dernier épisode de Girls Planet 999.

L’épisode 3 de Girls Planet 999 s’est terminé sur une note assez tendue. Les deux performances « Oui ou Oui » établissent la norme. CLC Yujin a reçu des éloges du monde entier pour une superbe scène «Comment vous aimez ça» de Blackpink.

Le dernier épisode a également révélé le classement des cellules, où 17 cellules sont en sécurité tandis que les autres font face à la peur de l’élimination. Mais, comme la période de vote se poursuivra jusqu’au 28 août, les cellules en retard ont tout le temps de se rattraper.

Date et heure de sortie de Girls Planet 999 épisode 4

L’épisode 4 de Girls Planet 999 sera diffusé le 28 août à 20 h 20 KST/ 7 h 20 HNE/ 6 h 20 CT/ 4 h 20 PT/ 13 h 20 CEST/ 12 h 20 BST/ 16 h 50 IST/ 8 :50 PM ACST.

Ezaki Hakura pour Girls Planet 999 épisode 4 (Mnet K-pop YouTube)

La tracklist de Girls Planet 999 Ep 4 dévoilée

Le nouvel épisode de Girls Planet 999 a taquiné une liste de lecture passionnante contenant un certain nombre de morceaux K-pop à succès. Voici un aperçu de chacun d’entre eux.

OH MY GIRL La cinquième saison

Deux groupes sur le thème des esthétiques « Black Swan » et « White Swan » interpréteront le morceau de gemme K-pop. Alors que le premier groupe, nommé ‘Our Season’, opte pour un charme plus innocent, leurs homologues, ‘Oh My God’, promettent une scène plus féroce.





2. IZ*ONE ‘Fiesta’

La sœur de TXT Huening Kai, Bahiyyih, est l’une des candidates les plus populaires et elle se produira dans le groupe “Butterfly” face à l’équipe “Crown”. Les deux équipes promettent une scène énergique de la “Fiesta” d’IZ*ONE.

La performance de l’équipe gagnante

3. « Eve » d’EXO

Sans aucun doute, “Eve” d’EXO est l’une des étapes les plus discutées avant le prochain épisode. Le groupe des poids lourds peut-il surpasser ses pairs dans ce tour ? Nous avons hâte de voir Su Rui Qi et Ezaki Hikaru de Red Moon – deux des meilleurs interprètes de la série – dans une autre scène explosive.

4. BTS ‘Mic Drop’

Considéré comme l’une des routines de chorégraphie K-pop les plus difficiles de tous les temps, Mic Drop lance vraiment un défi pour “Charismask”. Mais, après la représentation finale, les juges ne peuvent s’empêcher de louer la scène dramatique.

5. Dix-sept « Pretty U »

‘Cutie Q Teen’ est le dernier groupe et ils interpréteront le brillant morceau de pavot ‘Pretty U’ de Seventeen.

Gagnant de la manche Connect Mission

À la fin de l’épisode 4, l’animateur Yeo Jin Goo a annoncé un groupe gagnant parmi les cinq groupes gagnants qui se produira dans M Countdown. L’équipe gagnante de ‘Oui ou Oui’ attrapé l’avantage.

Rang initial des cellules

Après l’épisode trois, voici un aperçu des 10 meilleures cellules des candidates de Girls Planet

Choi Yujin, Cai Bing, May Seo Youngeun, Shen Xiaoting, Kawaguchi Yurina Jeong Jiyeon, Su Ruiqi, Ezaki Hikaru Kang Yeseo, Huang Xingqiao, Sakamoto Mashiro Huening Bahiyyih, Hsu Nientzu, Sakamoto Shihona Kim Doah, Xu Ziyin, Chaehy Risa Li Yiman, Kuwahara Ayana Kim Suyeon, FYN, Nonaka Shana Kim Dayeon, Wu Tammy, Sakurai Miu Choi Yeyoung, Chen Hsinwei, Kubo Reina

Aperçu exploré

Mnet a publié quelques teasers avant l’épisode 4. Selon l’un d’entre eux, l’équipe ‘Mic Drop’, alias Charisma Mask, a eu beaucoup de mal avec la chorégraphie pendant les séances d’entraînement, mais leur coupe finale a semblé impressionner les juges.

Les fans ont hâte de voir si l’équipe qui interprète “Mic Drop” de BTS peut battre la scène EXO “Eve”. Regardez l’aperçu juste ici

Où regarder Girls Planet 999 Épisode 4

L’émission très populaire de Mnet ‘Girls Planet 999’ est diffusée sur la chaîne YouTube de Mnet K-pop. Une fois l’émission diffusée, vous pouvez trouver l’épisode complet sur l’application ou le site Web iQiyi.

En attendant Girls Planet 999 ? L’épisode 4 devrait sortir le 28 août à 20h20 KST / 7h20 HE.

