Heure, teaser et où regarder

Le concert Mamamoo WAW 2021 est presque là. Avant le lancement du projet de compilation du groupe « Meilleur album » en septembre, Hwasa, Wheein, Solar et Moonbyul donneront un concert en ligne le 28 août. Si vous vous demandez où regarder l’émission, lisez la suite.

Mamamoo a organisé un événement virtuel pour la dernière fois en mai dans le cadre de la série K-pop de LiveNow. Le quatuor a également sorti son album spécial du septième anniversaire, Where Are We (WAW), en juin, avec la chanson titre Where Are We Now.

‘WAW’ a apporté à Mamammoo un nouveau succès en se classant en tête des charts iTunes Album dans 21 pays à travers le monde. L’album s’est également vendu à 40 000 exemplaires nationaux le premier jour de sa sortie,

Pour célébrer le succès massif de WAW et commémorer le voyage de sept ans du groupe, Mamamoo va maintenant commencer son concert ‘WAW’.

Date et heure du concert Mamamoo WAW expliquées

Le concert WAW de Mamamoo commencera à 19 h 00 KST / 6 h 00 HNE le 28 août. Voici un aperçu de l’horaire international

Heure centrale : 28 août, vendredi à 5 h, heure du centre (CT) Heure de l’Est : 28 août, à 6 h Vendredi, heure de l’Est (ET) Heure du Pacifique : 28 août, vendredi à 3 h, heure du Pacifique (PT) Heure européenne : 28 août , 12 h Vendredi, heure d’été d’Europe centrale (CEST) Heure britannique : 28 août, 11 h Vendredi, heure d’été britannique (BST) Heure indienne : 28 août, 15 h 30 Vendredi, heure normale de l’Inde (IST) Heure des Philippines : 28 août 18h00 Vendredi, aux Philippines Heure du Japon : 28 août, 19h00 Vendredi, à Tokyo, Japon Heure australienne : 28 août, 19h30 Vendredi, Australian Central Standard Time (ACST) CHECK OUT : BTS BILLBOARD ARTICLE : ARMY LASHES OUT AT CHART ALLÉGATION DE MANIPULATION

Teaser du concert WAW exploré

Le teaser du concert de WAW est vraiment spécial pour les fans de Mamamoo car il présente les moments les plus chers du groupe. Des concerts à leurs manigances d’entraînement, les clips de concerts de WAW ont fait se souvenir aux fans du parcours du groupe du début au sommet.

Un fan a déclaré : « Mamamoo, vidéo teaser du premier concert en ligne ‘WAW’ depuis ses débuts. Émouvant. La vidéo a été réalisée en hommage au MV de “Don’t Be Happy” sorti en janvier 2014. Elle a rappelé des souvenirs significatifs aux membres et aux fans en reliant le parcours de MMM au cours des 7 dernières années à nos jours.

Un deuxième fan a jailli: “Pas moi pour pleurer le voyage de Mamamoo et l’histoire de Moonbyul avant de faire ses débuts.”

Vérifiez le teaser ci-dessous.

Où regarder le concert en ligne de Mamamoo WAW

Le concert WAW de Mamamoo sera diffusé en direct sur Olleh TV et Seezn pour le public sud-coréen. Les téléspectateurs internationaux peuvent profiter du spectacle via Cavecon. Les billets sont au prix de 35 $ pour les achats avant le spectacle.

En attendant le concert de Banger WAW ? Regardez l’émission du 28 août à 19 h KST / 6 h HE.

