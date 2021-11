Heure, télévision, météo et diffusion en direct

La Formule 1 se rendra pour la première fois sur le circuit international de Losail lors du premier Grand Prix du Qatar ce week-end.

Ce sera la première incursion de la F1 au Qatar avant qu’un accord de 10 ans conclu avec la nation du Moyen-Orient ne commence en 2023, et la bataille pour le championnat du monde pourrait difficilement être plus finement préparée avant la dernière étape du dernier triple week-end de course du sport. .

L’avant-première victoire de Lewis Hamilton lors du sprint et de la course au Brésil restera longtemps dans les mémoires, mais il a encore 14 points à rattraper sur son rival pour le titre Max Verstappen alors qu’ils effectuent leurs premiers tours sur un nouveau circuit de Formule 1 cette fin de semaine.

Quelques visages familiers ont déjà de l’expérience au Qatar, Sergio Perez de Red Bull et le pilote de réserve d’Aston Martin Nico Hulkenberg ayant chacun remporté une course lors de la visite de la série GP2 Asia à Losail en 2009.

Dans l’ici et maintenant, cependant, la Formule 1 fait un saut dans l’inconnu sur un circuit qui occupe une place importante dans le calendrier des courses de motos depuis la construction du circuit en 2004.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix du Qatar 2021…

Quand est le Grand Prix du Qatar 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 19 novembre : 13 h 30 à 14 h 30 (10 h 30 à 11 h 30, heure du Royaume-Uni)

Entraînement 2 : vendredi 19 novembre : 1700-1800 (1400-1500 heure britannique)

Entraînement 3 : samedi 20 novembre : 1400-1500 (1100-1200 heure britannique)

Qualifications : samedi 20 novembre : 17h00 (14h00 heure du Royaume-Uni)

Course : dimanche 21 novembre : 17h00 (14h00 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix du Qatar 2021 ?

Le circuit international de Losail n’a pas accueilli beaucoup de courses automobiles dans le passé, mais la nature généralement rapide et fluide des 16 virages devrait, espérons-le, offrir un bon spectacle dans les voitures de Formule 1.

La ligne droite de départ/arrivée est longue d’un kilomètre, menant à ce qui sera le point de dépassement le plus probable au virage 1, et tiendra la seule zone DRS du week-end.

Plusieurs défis pour les conducteurs à négocier devraient être présentés dans le secteur intermédiaire. Sans une ligne droite arrière complète, ils travailleront presque constamment sur le volant à un moment donné.

Les droitiers au triple sommet des virages 12, 13 et 14 établiront la dernière partie du tour, la nature des virages amenant George Russell à comparer le Qatar au Mugello, en termes de caractéristiques du circuit.

Cliquez ici pour notre guide complet des pistes.

Où puis-je regarder le Grand Prix du Qatar 2021 ?

Chaque session, du début de la FP1 à la fin de la course, peut être consultée sur la chaîne de télévision payante Sky Sports au Royaume-Uni. Un flux en direct de leur couverture est également accessible via Now TV.

Les temps forts des qualifications et de la course seront également diffusés sur la chaîne gratuite Channel 4.

Vous pouvez regarder toute l’action du Qatar en direct avec F1 TV Pro. Veuillez vérifier s’il est disponible dans votre pays.

Les abonnés à l’application officielle F1 peuvent accéder aux données en direct tout au long du week-end de course et y écouter des commentaires radio le jour de la course.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session, avec une couverture commençant 30 minutes avant chaque essai et qualification, et une heure avant la course.

Le Grand Prix du Qatar sera retransmis en direct à la télévision sur les chaînes suivantes sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix du Qatar 2021 ?

Le circuit de Losail étant situé au Moyen-Orient, il n’est peut-être pas surprenant qu’il soit censé être sec tout le week-end, avec des conditions chaudes attendues tout au long de la soirée ainsi que lorsque les sessions se déroulent sous les lumières.

Vendredi : 27°C, éclaircies en journée et soirée sèche, sur les trois jours.

Samedi : pic de température de 28°C

Dimanche : pic de température de 29°C

Directions pour le Grand Prix du Qatar

Le circuit est situé à environ 32 km au nord de Doha, et en sortant du centre-ville, vous pouvez soit emprunter la Q6 Al Khor Coastal Road avant de prendre la sortie 32, passer devant le Losail Shooting Club et suivre les panneaux indiquant la piste.

Alternativement, vous pouvez rejoindre la route côtière d’Al Khor si vous partez de l’autre côté de la ville en prenant la sortie 16 de la route Q1 Al Shamal, qui vous conduira à la route côtière d’Al Khor.

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 332,5 points

Lewis Hamilton – 318,5 points

Valtteri Bottas – 203 points

Sergio Perez – 178 points

Lando Norris – 151 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 521,5 points

Red Bull – 510,5 points

Ferrari – 287,5 points

McLaren – 256 points

Alpin – 112 points

Alpha Tauri – 112 points

Choix de pneus pour le Grand Prix du Qatar 2021

Compte tenu du nombre de virages à moyenne et haute vitesse exposés à Losail, ainsi que d’une surface de piste qui devrait être chaude, Pirelli a choisi d’apporter ses trois composés les plus durs avec eux au Qatar.

Cela rendra leur composé C1 le dur, le C2 le moyen et le C3 agiront comme le pneu tendre, les composés C4 et C5 encore plus adhérents étant laissés pour compte à cette occasion.

La dégradation semble être un gros sujet de discussion tout au long du week-end, mais le temps nous dira si les pilotes sont capables de gérer leur niveau d’adhérence au fur et à mesure que le week-end avance. Attendez-vous à beaucoup de course pendant les essais, la grande majorité de la grille n’ayant jamais roulé sur la piste auparavant.