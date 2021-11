Heure, télévision, météo et diffusion en direct

La Formule 1 revient au Brésil pour le Grand Prix de Sao Paulo, et nous sommes maintenant entrés dans un territoire incontournable pour Mercedes.

Il y avait un bref espoir pour l’équipe allemande au Grand Prix du Mexique alors qu’ils bloquaient la première ligne, mais Verstappen était de retour en forme le jour de la course, se frayer un chemin vers la victoire.

Portant son avance sur Hamilton au classement des pilotes à 19 points, Mercedes et Hamilton ont besoin d’une réponse instantanée pour se rendre à Sao Paulo, 19e sur 22e.

Ce sera la meilleure chance pour Mercedes de récupérer le terrain perdu, puisque trois points supplémentaires sont à gagner avec le troisième et dernier essai de qualification au sprint de 2021 qui se déroulera au Brésil.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix de Sao Paulo 2021…

Quand est le Grand Prix de Sao Paulo 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 12 novembre : 12h30-13h30 (15h30-16h30 heure du Royaume-Uni)

Qualifications : vendredi 12 novembre : 1600 (1900 heure du Royaume-Uni)

Entraînement 2 : samedi 13 novembre : 1200-1300 (1500-1600 heure du Royaume-Uni)

Qualifications sprint : samedi 13 novembre : 1630 (heure britannique 1930)

Course : dimanche 14 novembre : 14h00 (17h00 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix de Sao Paulo 2021 ?

L’Autodromo José Carlos Pace, plus communément appelé Interlagos pour refléter la région où il est basé, est l’un des sites les plus anciens et les plus emblématiques du calendrier de la Formule.

Depuis 1990, ce lieu célèbre a accueilli un grand prix basé au Brésil, qui n’a manqué que 2020 en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Après des doutes sur l’avenir de cette piste et un éventuel passage à une nouvelle piste à Rio de Janeiro, l’avenir d’Interlagos a été sauvé par un nouvel accord jusqu’en 2025, l’événement devenant connu sous le nom de Grand Prix de Sao Paulo.

Composé de 15 virages, Interlagos est un circuit techniquement difficile de 2,677 milles, où le temps est réputé pour changer en un clin d’œil et rendre un circuit déjà difficile encore plus exigeant pour les capacités d’un pilote.

Depuis 2004, Interlagos a été l’une des dernières courses d’une saison de Formule 1 et, au fil des ans, a servi de nombreux classiques au titre. Pourrait-il encore jouer un rôle majeur dans l’image du Championnat du monde cette fois-ci ?

Où puis-je regarder le Grand Prix de Sao Paulo 2021 ?

Chaque session, du début de la FP1 à la fin de la course, peut être consultée sur la chaîne de télévision payante Sky Sports au Royaume-Uni. Un flux en direct de leur couverture est également accessible via Now TV.

Les temps forts des qualifications et de la course seront également diffusés sur la chaîne de télévision gratuite Channel 4.

Vous pouvez regarder toute l’action de Sao Paulo en direct avec F1 TV Pro. Veuillez vérifier s’il est disponible dans votre pays.

Les abonnés à l’application officielle F1 peuvent accéder aux données en direct tout au long du week-end de course et y écouter des commentaires radio le jour de la course.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session, avec une couverture commençant 30 minutes avant chaque essai et qualification, et une heure avant la course.

Le Grand Prix de Sao Paulo sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Quelles sont les chances pour le Grand Prix de Sao Paulo 2021 ?

Voici les dernières cotes de Planet Sport Bet sur le vainqueur du Grand Prix de Sao Paulo :

Max Verstappen – 8/13

Lewis Hamilton – 9/4

Sergio Perez 10/1

Valtteri Bottas 20/1

Pierre Gasly 50/1

(Mise à jour le 8 novembre. Rendez-vous sur Planet Sport Bet pour les prix en direct et plus de marchés).

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix de Sao Paulo 2021 ?

S’il y a une chose prévisible à propos de la météo d’Interlagos, c’est qu’elle est imprévisible. Mais dans l’état actuel des choses, les prévisions annoncent un week-end de course sur le sec.

Vendredi : 18c, couvert

Samedi : 20c, éclaircies

Dimanche : 25c, éclaircies

Comment se rendre au Grand Prix de Sao Paulo

São Paulo a plusieurs aéroports. Guarulhos (GRU) est le principal, tandis que le deuxième est Congonhas (CGH) et Viracopos (VCP) est le plus petit et le moins connu des trois.

De là, le meilleur moyen de se rendre au circuit est de prendre le métro avec d’autres fans, ou un taxi/Uber. Avec une carte à puce Bilhete Único, qui est utilisée pour payer les billets de bus, de métro et de train et émise dans les stations de métro, vous pouvez prendre le métro de pratiquement n’importe où dans la ville jusqu’à la station de métro Autodromo à Interlagos, qui se trouve à seulement 600 mètres du circuit entrée.

Adresse : Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos, São Paulo – SP, 04801-010, Brésil

Quels pilotes ont remporté le Grand Prix de Sao Paulo ?

Alain Prost est le pilote le plus titré de l’histoire du Grand Prix du Brésil avec six succès, tandis que McLaren est le constructeur le plus titré avec 12 victoires.

La grille 2021 ne compte que deux vainqueurs répétés au Brésil, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

Vettel a remporté trois victoires à Interlagos, gagnant en 2010 et 2013 pour Red Bull, tandis que son triomphe en 2017 était aux couleurs de Ferrari.

Les deux victoires de Hamilton sont arrivées en tant que pilote Mercedes, bien que son moment le plus mémorable à Sao Paulo soit bien sûr arrivé en 2008 dans cette conclusion dramatique qui a assuré au Britannique son premier championnat du monde.

Les 10 derniers vainqueurs du Grand Prix du Brésil :

2019 – Max Verstappen (Red Bull)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2016 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 – Nico Rosberg (Mercedes)

2014 – Nico Rosberg (Mercedes)

2013 – Sebastian Vettel (Red Bull)

2012 – Jenson Button (McLaren)

2011 – Mark Webber (Red Bull)

2010 – Sebastian Vettel (Red Bull)

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 312,5 points

Lewis Hamilton – 293,5 points

Valtteri Bottas – 185 points

Sergio Pérez – 165 points

Lando Norris – 150 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 478,5 points

Red Bull – 477,5 points

Ferrari – 268,5 points

McLaren – 255 points

Alpin – 106 points

Alpha Tauri – 106 points

Choix de pneus pour le Grand Prix de Sao Paulo 2021

Pirelli est passé au milieu de sa gamme avec les sélections de pneus pour Interlagos, et apportera donc les pneus C2, C3 et C4.

Cela signifie que le C2 sera le pneu dur, le C3 sera le composé moyen et le C4 servira de tendre.

Les pneus secs de Pirelli vont de C1 à C5, le caoutchouc devenant plus souple et théoriquement plus adhérent à mesure que le nombre augmente.