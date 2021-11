Heure, TV, permutations de titre et grille

Après une introduction réussie au Qatar, le premier Grand Prix d’Arabie saoudite verra la F1 se rendre sur un autre nouveau circuit à Djeddah.

Les responsables du circuit ont couru pour préparer la piste à temps pour l’arrivée de la Formule 1 – ayant commencé la construction il y a seulement huit mois – mais des assurances ont été données que le circuit urbain à grande vitesse sera prêt le week-end.

Compte tenu des besoins en puissance nécessaires pour négocier avec succès les exigences de la configuration, Red Bull a qualifié ses rivaux du titre Mercedes d’être les favoris pour remporter la course, les Silver Arrows s’apprêtant à remporter une troisième victoire consécutive, ce qui permettrait à Lewis Hamilton de combler son déficit par rapport à Max. Verstappen presque complètement, même si le leader du Championnat du Monde termine P2.

C’est un week-end plein d’inconnues et avec tant d’enjeux dans les deux courses de championnat, tout est sur le point d’être une introduction intrigante pour la Formule 1 en Arabie saoudite.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix d’Arabie saoudite 2021…

Quand est le Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021 ?

Entraînement 1 : vendredi 19 novembre : 1630-1730 (1330-1430 heure britannique)

Entraînement 2 : vendredi 19 novembre : 2000-2100 (1700-1800 heure britannique)

Entraînement 3 : samedi 20 novembre : 1700-1800 (1400-1500 heure britannique)

Qualifications : samedi 20 novembre : 2000 (17h00, heure du Royaume-Uni)

Course : dimanche 21 novembre : 2030 (1730 heure du Royaume-Uni)

Où se déroule le Grand Prix d’Arabie saoudite 2021 ?

Le circuit de la corniche de Djeddah a été classé par le concepteur du circuit Carsten Tilke comme l’un des « projets les plus ambitieux » de la Formule 1, étant donné le court laps de temps dans lequel la piste a été construite.

Il a également été aménagé dans l’intention de devenir le circuit urbain le plus rapide du monde, avec 27 virages et des murs serrés créant un environnement difficile à négocier pour les pilotes.

La majorité de la longue piste sinueuse de 6,174 km se déroule autour de virages et de virages à grande vitesse, la plupart des lignes droites portant une sorte d’arc – comme cela est également illustré à Sotchi.

Suite au succès du tracé remanié de Zandvoort, le virage 13 en épingle à cheveux a été doté d’un virage pour aider les conducteurs à se frayer un chemin dans le secteur intermédiaire.

Cliquez ici pour notre guide complet des pistes.

Où puis-je regarder le Grand Prix d’Arabie saoudite 2021 ?

Chaque session, du début de la FP1 à la fin de la course, peut être consultée sur la chaîne de télévision payante Sky Sports au Royaume-Uni. Un flux en direct de leur couverture est également accessible via Now TV.

Les temps forts des qualifications et de la course seront également diffusés sur la chaîne gratuite Channel 4.

Vous pouvez regarder toute l’action de l’Arabie saoudite en direct avec F1 TV Pro. Veuillez vérifier s’il est disponible dans votre pays.

Les abonnés à l’application officielle F1 peuvent accéder aux données en direct tout au long du week-end de course et y écouter des commentaires radio le jour de la course.

PlanetF1 diffusera un chronométrage en direct et des commentaires d’experts sur chaque session, avec une couverture commençant 30 minutes avant chaque essai et qualification, et une heure avant la course.

Le Grand Prix d’Arabie saoudite sera retransmis en direct à la télévision sur les points de vente suivants sur d’autres marchés clés :

États-Unis : ESPN

Canada : RDS (français), TSN (anglais)

Australie : Fox Sports

France : Canal+

Italie : Sky Sport F1

Allemagne : Sky Sport F1

Espagne : DAZN

Pays-Bas : Ziggo Sport

Brésil : Groupe

Japon : DAZN

Afrique : Super Sport

Quelles sont les chances pour le Grand Prix d’Arabie saoudite 2021 ?

Voici les dernières cotes de Planet Sport Bet sur le vainqueur du Grand Prix d’Arabie saoudite :

Lewis Hamilton : 2/5

Max Verstappen : 5/2

Valtteri Bottas : 16/1

Sergio Pérez : 20/1

Pierre Gasly : 66/1

Charles Leclerc : 66/1

Carlos Sainz : 66/1

Lando Norris : 66/1

(Cotes correctes au 28 novembre. Rendez-vous sur Planet Sport Bet pour les prix à jour et d’autres marchés).

Comment Max Verstappen peut-il remporter le championnat du monde au Grand Prix d’Arabie saoudite 2021 ?

Pour la toute première fois cette saison, une seule pièce d’argenterie peut être décidée lors du Grand Prix d’Arabie saoudite. Voici ce qui doit se passer pour que Max Verstappen devienne Champion du Monde :

Verstappen termine premier + meilleur tour / Hamilton P6 ou moins

Verstappen termine premier / Hamilton P7 ou moins

Verstappen termine deuxième + meilleur tour / Hamilton P10 ou moins

Verstappen termine deuxième /Hamilton marque zéro point

Quelles sont les prévisions météo pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021 ?

Comme la dernière course au Qatar, le climat similaire en Arabie saoudite signifie que les pilotes et les fans peuvent s’attendre à des conditions chaudes tout au long du week-end, avec une probabilité de pluie de 0 % à Djeddah.

Vendredi : 33°C, éclaircies en journée et soirée sèche, sur les trois jours.

Samedi : pic de température de 32°C

Dimanche : pic de température de 32°C

Directions pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite

L’aéroport international King Abdulaziz, le principal aéroport d’Arabie saoudite, est situé à Djeddah et sera donc le plus proche du circuit de la corniche de Djeddah.

Les bus circulent fréquemment dans et autour de Djeddah, tandis que les taxis sont le moyen de transport le plus couramment utilisé. La location de voitures est également largement disponible, la piste devrait donc être largement accessible aux fans.

Quel est le dernier classement du championnat de F1 ?

Championnat des pilotes

Max Verstappen – 351,5 points

Lewis Hamilton – 343,5 points

Valtteri Bottas – 203 points

Sergio Pérez – 190 points

Lando Norris – 153 points

Championnat des constructeurs

Mercedes – 546,5 points

Red Bull – 541,5 points

Ferrari – 297,5 points

McLaren – 258 points

Alpin – 137 points

Alpha Tauri – 112 points

Choix de pneus pour le Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Ce tout nouveau circuit verra Pirelli apporter ses composés C2, C3 et C4 en Arabie saoudite pour courir respectivement en tant que dur, moyen et doux – ce qui se situe au milieu de la gamme du fabricant de pneus.

La piste est jonchée de virages et de virages à grande vitesse, mais apparemment aucun avec les charges prolongées présentes au Qatar, ce qui a obligé Pirelli à apporter ses pneus les plus durs à Losail.

Comme au Qatar, les performances des pneus seront totalement inconnues des pilotes et des équipes avant qu’ils ne prennent la piste pour la première fois, ce qui rend les séances d’essais encore plus importantes alors qu’ils se familiarisent avec un autre nouveau circuit de Formule 1.