Heures de conférence Gamescom 2021, dates, comment regarder, tout ce que vous devez savoir – Guide

Bien que certains événements de jeux rouvrent provisoirement au public, la Gamescom passe à nouveau au numérique en 2021. Comme ce fut le cas l’année dernière, l’événement aura plusieurs diffusions en direct, bien que des détails émergent encore au-delà des principales diffusions.

Bien que Nintendo ne soit pas présent et ne semble pas avoir de plans spécifiques, un certain nombre de grands éditeurs feront leur apparition. voici en espérant que certains détails du jeu Switch émergent.

Ci-dessous, nous avons rassemblé tous les détails de l’événement de cette année dans ce guide Gamescome 2021, y compris les dates, les heures de l’événement et la façon dont vous vous y prenez pour participer. Ce guide sera mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront révélées, alors assurez-vous de vérifier pour plus d’informations au fur et à mesure que nous les obtenons.

L’événement principal sera sans aucun doute l’Opening Night Live, et jusqu’à présent, quelques autres flux majeurs ont été confirmés. D’autres petites présentations devraient être confirmées à l’approche de l’ouverture du salon.

Gamescom Opening Night Live 25 août 2021 11h Pacifique / 14h Eastern / 19h UK / 20h CEST Future Games Show 26 août 2021 13h Pacific / 16h Eastern / 21h UK / 22h CEST Awesome Indies TBC TBC

Dans 3 semaines à partir d’aujourd’hui, découvrez les plus grands jeux vidéo à venir de cette fête et ce qui se cache au-delà… @gamescom Opening Night Live

Une vitrine en direct de deux heures

Diffusion et co-diffusion partout

Mercredi 25 août

11 h PT / 14 h HE / 20 h CET pic.twitter.com/h8C12vtvri— Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 août 2021

Bien qu’il ne soit pas lié à Nintendo, il convient de noter que Xbox a également une vitrine diffusée sur 24 août à 10h Pacifique / 13h Est / 18h Royaume-Uni / 19h CEST.

La Gamescom 2021 est en cours sur trois jours, de mercredi 25 août à vendredi 27 août 2021.

Une multitude d’éditeurs de jeux se sont engagés à présenter à la Gamescom, probablement avec des jeux dans les principales vitrines ainsi que des émissions en streaming plus petites qui doivent encore être confirmées.

505 Jeux Activision Aerosoft All in! Jeux Assembler Divertissement astragon Divertissement Bandai Namco Bethesda COM2US Europe Crytvio EA Ford Motor Company Goblinz Studio Green Man Gaming Publishing Headup Indie Arena Stand Koch Media Konami Marmalade Game Studio META Publishing miHoYo Modern Wolf Modus Games Nekki NExT Studios Pearl Abyss Corp Piepacker SEGA Team17 Thunderful Ubisoft Unlimitedworld .de Volkswagon AG Wargaming Whisper Interactive (XiamenX) Ltd Xbox Yooreka Studio

Gamescom a une chaîne Twitch officielle (ci-dessous), tandis que l’événement d’ouverture sera également sur la chaîne Game Awards de Geoff Keighley; pendant ce temps, le Future Games Show sera diffusé sur les chaînes GamesRadar.

Bien qu’il ne soit pas encore complètement lancé et que l’événement soit encore dans quelques semaines, le hub en ligne « Gamescom Now » présentera toutes les présentations et les éléments interactifs. Vous pouvez voir sa page officielle ici.

Qu’est-ce que la Gamescom ?

La Gamescom a lieu (en dehors des années exclusivement numériques) à Cologne, en Allemagne. En termes de nombre de visiteurs et d’espace sur le site, c’est la plus grande exposition de jeux au monde.

Le spectacle a fait ses débuts en 2009, avec une fréquentation en constante augmentation chaque année. La vitrine ‘Opening Night’ a fait ses débuts en 2019 et, dans les seules expositions numériques de 2020 et de cette année, est sans aucun doute l’événement central.

