Heures de départ Heures de départ et groupes Estrella Damm Andalucía Masters

Rafa Cabrera Bello célèbre sa victoire à l’Acciona Open en Espagne. (© Golffile | ALBERTO SIMON)

Les Estrella Damm Andalucía Masters Il a déjà sorti du four les horaires et les groupes des deux premières journées du tournoi qui débuteront ce jeudi dans le Real Club Valderrama. Il y a une bombe. Jon Rahm et Rafa Cabrera Bello joueront ensemble jeudi et vendredi avec Matthieu Fitzpatrick. Faites une bonne note dans vos agendas. Le départ le jeudi sera à 9h40 et le vendredi à 14h, toujours à l’heure de la péninsule espagnole.

C’est sans aucun doute le match phare du tournoi, le numéro un mondial, le flamboyant champion de l’Acciona Open d’Espagne et un golfeur de la Ryder Cup.Cependant, ce n’est pas le seul grand match qui peut être apprécié dans les deux premiers jours à Valderrama. Attention à ces autres plats chauds…

– Álvaro Quirós, Santi Tarrio et Andy Sullivan

– Nacho Elvira avec John Catlin

– Jorge Campillo avec Martin Kaymer et Robert MacIntyre

– Bernd Wiesberger, Min Woo Lee et Nicolai Hojgaard

– Adri Arnaus, Thomas Detry et Justin Harding

– Alejandro Cañizares, Chris Wood, Jazz Janewattananond

Heures de départ complètes pour l’Estrella Damm Andalucía Masters