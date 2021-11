Heures de déverrouillage Vanguard – lorsque vous pouvez jouer dans votre région

Call of Duty: Vanguard est très proche du lancement, et nous avons enfin la confirmation du moment exact où nous pourrons y jouer sur toutes les consoles et PC. Les heures de lancement de Vanguard sont un peu différentes entre les joueurs sur console et les joueurs sur PC, et il existe même des différences entre les régions. Si vous souhaitez jouer à Call of Duty: Vanguard dès qu’il sera disponible, vous voudrez peut-être consulter nos informations ci-dessous afin de savoir s’il vaut la peine de rester éveillé ou la nuit, ou vous devriez simplement vous lever tôt le matin pour obtenir votre corriger à la place. Quel que soit le système sur lequel vous jouez à Call of Duty: Vanguard, vous pouvez savoir quand vous pourrez jouer ci-dessous.

Heure de lancement de la console Call of Duty: Vanguard

*Le temps indiqué ci-dessus est pour les joueurs nord-américains sur consoles uniquement. PC sera lancé globalement en même temps (à annoncer). Joueurs sur console dans d’autres régions – jeu disponible à minuit heure locale le 5 novembre. – CharlieIntel (@charlieINTEL) 17 octobre 2021

Si vous jouez à Call of Duty: Vanguard sur console, le moment auquel vous pouvez jouer dépend de votre région.

Amérique du Nord

Si vous êtes en Amérique du Nord et que vous avez une copie numérique de Vanguard préchargée sur votre console, vous pourrez jouer aux heures suivantes le 4 novembre :

HAP : 21 h HAR : 22 h CDT : 23 h HAE : 00 h 5 novembre

Autres territoires

Partout ailleurs dans le monde, si vous avez une copie numérique de Call of Duty : Vanguard téléchargée sur PlayStation ou Xbox, vous pourrez commencer à jouer à minuit heure locale, dès le début du 5 novembre. Agréable et facile.

Tous les autres territoires : 00h le 5 novembre

Heure de lancement de Call of Duty: Vanguard sur PC

Si vous jouez à Call of Duty: Vanguard sur PC, vous aurez un lancement mondial simultané à partager avec les joueurs du monde entier. Consultez notre liste ci-dessous pour trouver votre fuseau horaire et quand vous pourrez commencer à jouer à Vanguard le 5 novembre :

HAP : 22h 4 novembre EDT : 1h 5 novembre GMT : 5h CET : 6h MSK : 8h CST : 13h JST : 14h AEDT : 16h NZDT : 18h

Inutile de dire que si vous vivez en Nouvelle-Zélande, vous devriez planifier une journée d’activités avant de commencer à jouer afin de ne pas trop y penser.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.

Sorties de jeux en novembre : prochains titres sortis ce mois-ci