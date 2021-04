Heures d’ouverture de Mercadona, Lidl, Carrefour et autres supermarchés en mai 2021 | Vie

Ce samedi 1er mai, la fête des travailleurs est célébrée, et le lundi 3 mai est également un jour férié dans certaines communautés autonomes. Pour que vous n’ayez pas de doutes lors de l’achat, nous vous dirons quelles sont les horaires des supermarchés sur le pont de mai 2021.

Ce week-end est assez spécial en raison des différentes vacances. Por lo tanto, si no quieres llevarte una sorpresa desagradable cuando vayas a hacer la compra, es importante que sepas el horario de los supermercados en el puente de mayo 2021. De lo contrario, es posible que te lo encuentres cerrado y que tengas que volver autre jour.

Le samedi 1er mai, la fête des travailleurs est célébrée et c’est une fête nationale, c’est donc une fête dans toute l’Espagne. Cela affecte directement les heures d’ouverture de Mercadona, Lidl, Carrefour et d’autres supermarchés, qui garderont leurs portes fermées pendant cette journée.

En revanche, le dimanche 2 mai, la fête des mères est célébrée en Espagne, même si cela n’affectera pas les chaînes qui ouvrent le dimanche. Enfin, le lundi 3 mai, c’est le jour de la Communauté de Madrid (le jour férié a été déplacé du dimanche 2 mai au lundi 3 mai), c’est donc un jour férié dans cette région.

Ensuite, Quand les supermarchés ouvrent-ils et quand sont-ils fermés sur le pont de mai 2021? Ci-dessous nous vous indiquons les heures d’ouverture des principales chaînes afin que vous puissiez adapter vos achats:

Mercadona. Les supermarchés Mercadona seront fermés le samedi 1er mai et le dimanche 2 mai. Dans la Communauté de Madrid, le lundi 3 mai, ses magasins n’ouvriront que jusqu’à 15h00. Si vous allez acheter, jetez un œil à l’horaire sur le site officiel avant de partir. Lidl. Les magasins Lidl seront fermés le samedi 1er mai, à l’exception de certains qui resteront ouverts de 10 h à 15 h. Le dimanche 2 mai, ils ouvriront à leurs heures habituelles, ainsi que le lundi, y compris la Communauté de Madrid. Vous pouvez consulter l’horaire sur le site officiel avant de faire vos achats. Carrefour. Le samedi 1er mai, les supermarchés Carrefour fermeront leurs portes, tandis que le dimanche et le lundi, ils ouvriront à leurs heures habituelles, de 8h30 à 22h00, y compris la Communauté de Madrid. Vérifiez les horaires de votre boutique sur le site officiel.

Jour. Les supermarchés Dia seront fermés le samedi 1er mai, mais le dimanche et le lundi ouvriront à leurs heures habituelles, de 8h30 à 22h00 ou de 9h00 à 21h30. Ici vous pouvez voir les heures de votre magasin le plus proche. Au champ. Les magasins Alcampo fermeront le samedi et resteront ouverts le dimanche et le lundi à leurs heures habituelles, de 9h00 à 22h00. Vérifiez les heures d’ouverture de votre supermarché le plus proche sur le site officiel.