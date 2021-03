Heures d’ouverture de Waitrose pour le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le lundi 2021 ⋆ .

Waitrose changera ses heures d’ouverture pendant le week-end de Pâques (Photo: .)

Pâques approche à grands pas, ce qui entraîne souvent des changements dans les heures d’ouverture des magasins – voici à quoi s’attendre avec Waitrose au cours du prochain week-end férié.

Si vous n’avez pas encore apporté vos œufs de Pâques et vos cadeaux, vous manquez de temps – mais nous avons créé un guide pratique sur les endroits offrant la livraison des œufs de Pâques.

Mais si vous vous rendez dans votre supermarché habituel pour vous approvisionner, voici ce que vous devez savoir concernant les heures d’ouverture de Waitrose.

Quand Waitrose est-il ouvert le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le lundi?

Le Vendredi saint (2 avril) et le lundi de Pâques (5 avril), la majorité des magasins Waitrose seront ouverts de 8 h 00 à 20 h 00, avec quelques magasins Little Waitrose ouverts de 6 h 00 à minuit.

Tous les magasins Waitrose & Partners échangeront les heures normales le samedi 3 avril.

Les magasins Waitrose & Partners en Angleterre et au Pays de Galles fermeront le dimanche de Pâques (4 avril).

Tous les magasins Shell et Welcome Break se négocieront comme d’habitude.

Les heures d’ouverture des magasins individuels peuvent varier, il est donc préférable de vérifier sur le site Web de Waitrose avant de vous rendre pendant le week-end de Pâques.

Les succursales écossaises ont leurs propres heures d’ouverture. Pour vérifier les horaires de la période de Pâques, visitez le site Web de Waitrose Scotland.

Waitrose fera-t-il la livraison à domicile?

Waitrose propose toujours la livraison à domicile et le click and collect.

Le supermarché dit qu’il publie de nouvelles machines à sous tous les jours, donc cela vaut la peine de vérifier.

Si vous devez acheter en magasin, Waitrose demande aux clients d’observer la distanciation sociale.



PLUS: Tesco, Asda et Waitrose rejoignent leurs concurrents pour bannir les clients sans masque des magasins



PLUS: Un couple repéré à Waitrose en combinaison intégrale de matières dangereuses, gants en caoutchouc et lunettes

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();