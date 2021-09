“Heureusement, Haaland n’a marqué qu’un seul but”

in

Le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, s’est autocritique après le match nul (1-1) contre la Norvège et salué l’efficacité de l’attaquant Erling Haaland, qui a marqué le but local.

“Nous savions que Haaland était extrêmement dangereux et il l’a encore prouvé ce soir, heureusement, il n’a marqué qu’un seul but. Dans les vingt premières minutes, nous avons passé un très mauvais moment avec luiMais cela s’est également produit parce qu’il a reçu des laissez-passer trop facilement », a déclaré Van Gaal à la télévision néerlandaise NOS.

“Cela aurait pu être pire, car Haaland a frappé le poteau“, a déclaré l’entraîneur en référence à un jeu en seconde période,” mais au total il a eu trois occasions “, a-t-il ajouté.

Van Gaal a fait match nul à son retour en tant qu’entraîneur des “Oranje” et Il critiquait la performance de son propre “dans les corners et les coups francs”, car ses hommes “ne sont pas arrivés et ils doivent faire beaucoup mieux”.

“On peut penser que cette équipe est l’une des meilleures au monde, mais ce n’est pas comme ça”, a déclaré l’entraîneur, qui a reconnu que “La Norvège était meilleure en équipe“.

D’autre part, le défenseur Virgil van Dijk a reconnu qu’il lui était difficile d’affronter Haaland. “C’est très dangereux, mais le but qu’il a marqué n’aurait jamais dû arriver“, a déclaré le défenseur central de Liverpool, qui a critiqué son coéquipier Cody Gakpo parce que ” il a pris du retard alors que nous avancions pour mettre Haaland hors-jeu “.