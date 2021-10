« Heureusement », Mick Schumacher a en fait aidé Max Verstappen au COTA

Plutôt que de le gêner, Max Verstappen dit que le fait d’avoir Mick Schumacher en tête à Austin l’a aidé à remporter la course.

Alors que Verstappen s’approchait de Schumacher de Haas dans les dernières étapes pour le doubler, alors que Lewis Hamilton se rapprochait, Schumacher n’a pas immédiatement cédé au duo de tête.

Cela a presque donné au directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner une crise cardiaque sur le mur des stands, mais en fait, la présence de Schumacher a été un avantage majeur pour Verstappen.

Reprenant le DRS dans la ligne droite principale, Verstappen a reçu un coup de pouce en ligne droite alors que Hamilton se précipitait, cherchant à transformer la P2 en une victoire en course.

Verstappen a en effet remporté le Grand Prix des États-Unis, portant son avance au championnat des pilotes sur Hamilton à 12 points, avec une belle passe décisive pour Schumacher.

« Pendant toute la course, la pression était exercée parce que vous ne saviez pas à quelle vitesse Lewis allait vous obtenir », a déclaré Verstappen lors de la conférence de presse d’après-course.

« Nous avons été très agressifs au premier arrêt après avoir perdu la tête au départ. Encore une fois, au milieu du relais, Lewis était dans cette plage de dégagement, nous avons donc dû réagir. Nous devions encore y aller tôt.

« Et le dernier relais a été très long, dans cette chaleur surtout. Nous avons réussi à nous accrocher à la fin avec juste assez de pneus pour pousser.

« Avec deux tours [remaining] J’avais le Haas devant moi et dans le dernier secteur il était devant, et surtout avec des pneus usés, ce n’est pas facile à suivre.

« Heureusement, il est resté devant, alors il m’a donné ce DRS, donc tout ce que j’ai perdu [on the penultimate lap] Je pense qu’il s’est stabilisé à cause de ce DRS.

« Le dernier tour consistait à essayer d’avoir un bon premier secteur et le début du deuxième secteur. Ce n’était pas facile car les pneus étaient vraiment finis. Mais c’est incroyable de gagner ici.

Malgré l’attaque tardive de Hamilton, Verstappen était un pilote remarquablement calme et en contrôle.

Il a déclaré que le rôle de leader, traqué par un pilote sur des pneus plus frais, n’était pas une nouvelle expérience pour lui.

« Je pense que j’ai déjà été dans cette position, où vous êtes en tête avec les pneus plus anciens ou dans l’autre sens où vous chassez », a-t-il déclaré.

« J’ai juste essayé de faire de mon mieux et d’être constant, en essayant de trouver l’adhérence dans le pneu sans trop endommager.

« Ce n’était pas facile, mais je pense qu’à la fin de la journée, cela l’a rendu vraiment excitant. »

Verstappen avait perdu la tête face à Hamilton au départ et malgré le rapprochement de son rival, il avait besoin de l’aide d’un dégagement pour reprendre l’avantage.

Lorsque Verstappen est ensuite passé aux pneus durs, il a étonnamment découvert que ce composé n’était pas du goût de Red Bull, mais a néanmoins fait le travail sur la stratégie.

« Nous avons essayé de rester proches et il semblait que sur le pneu moyen, nous avions un très bon rythme car je pouvais rester dans le DRS », a déclaré Verstappen à propos de son premier relais.

« Ensuite, dès que nous sommes passés aux pneus durs, il nous a semblé que le rythme n’était peut-être pas aussi présent, ce qui était un peu surprenant. Mais nous avons néanmoins réussi à nous accrocher et bien sûr, ce premier arrêt était très tôt, mais heureusement, cela a fonctionné.