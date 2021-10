Heureusement vous ne verrez plus ces vidéos sur YouTube, elles ont toutes été supprimées | La technologie

in

La crise du coronavirus a poussé de grandes entreprises technologiques à prendre la décision de permettre la liberté d’expression ou, pour le bien de tous, de limiter les discours dangereux pour la santé.

Ce débat est entre nous depuis quelques années, coïncidant juste avec la pandémie. Les anti-vaccins et les conspiranoïdes ne sont pas à partir de maintenant, mais ils ont profité du moment que nous vivons pour se développer comme jamais auparavant.

Alors que les autorités sanitaires et la communauté scientifique appelaient à la vaccination (l’Espagne en tête), comme grand remède contre le coronavirus, des créateurs du monde entier s’acharnent à mettre en ligne des vidéos sur les réseaux niant la réalité.

Que si tout est un plan diabolique, que si COVID19 est causé par la 5G, que si les vaccins sont l’affaire de Bill Gates et de son Windows 11, etc. Toute absurdité est valable dans l’escalade anti-science qui nie les progrès que représentent la médecine et les vaccins.

Et, comme ces théories sont directement fausses et menacent la santé publique, lou qu’ils ont décidé de YouTube est d’éliminer toutes ces vidéos qui soutiennent ces théories et qu’ils appellent à la non-vaccination pour des raisons manifestement fausses.

Depuis l’année dernière, YouTube a supprimé plus de 130 000 vidéos pour violation de leurs politiques de vaccination contre le COVID-19, comme expliqué sur leur site.

Et maintenant, ils ont décidé d’aller plus loin, puisqu’ils ont annoncé que supprimer le contenu qui prétend que les vaccins approuvés sont dangereux et causent des effets chroniques sur la santé, qui soutiennent que les vaccins ne réduisent pas la transmission ou la contraction des maladies, ou qui contiennent des informations erronées sur les substances contenues dans les vaccins.

Cela comprendrait notamment contenu qui dit que les vaccins approuvés causent l’autisme, le cancer ou l’infertilité, ou que les substances contenues dans les vaccins peuvent suivre ceux qui les reçoivent.

Ces mesures ne s’appliqueront pas seulement à la désinformation sur COVID19, la rougeole ou l’hépatite B, mais aussi s’appliquera aux déclarations contre les vaccins, généralement.