« Heureux de commencer une étape importante dans l’histoire avec cette voiture »

01/01/2022 à 16:53 CET

Carlos Sainz (Audi) a terminé deuxième du prologue de 19 kilomètres qui entame la 44e édition du Dakar, à 12 secondes du premier classé, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota). Madrid, trois fois vainqueur du Dakar (2010, 2018 et 2020) Et avec trois voitures différentes (Volkswagen, Peugeot et Mini), il ose cette fois avec un tout nouveau prototype, l’Audi 4×4 RS e-tron, propulsé par l’énergie électrique, et s’assure qu’il est fier de participer à ce qui doit être l’avenir durable du rallye. « Je suis heureux d’avoir franchi une nouvelle étape dans l’histoire & rdquor; avec cette voiture », a assuré Sainz à son arrivée au bivouac de Ha’il, après une longue liaison de près de 600 kilomètres.

« Tout s’est bien passé. Pas de problème dans le prologue. Cela a été un soulagement. Demain ou après-demain, quoi qu’il arrive, mais au moins on a fait une section. Je suis content pour toutes les personnes impliquées dans ce projet car au moins on peut dire que, même si c’est un petit prologue, on a fait une spéciale et la voiture n’a eu aucun défaut & rdquor;, il a valorisé Charles.

Bien sûr, il a été prudent sur ses possibilités à long terme en course, en partant de zéro avec Audi : « Il faut attendre que le rallye commence pour pouvoir tout mesurer. Nous devons avancer, étape par étape et maintenant plus que jamais aller au jour le jour & rdquor;, a déclaré Sainz.

Votre partenaire Stéphane Peterhansel, Dernier vainqueur en Arabie Saoudite et détenteur du record de victoires sur le rallye (14), il s’élançait justement en 14e position et faisait ses débuts très sereinement au volant de l’Audi : « Nous étions excités quand nous avons vu le résultat. Nous travaillons depuis des mois et des mois. Nous avons avancé dans la spéciale très lentement et en silence. Nous avons parcouru 20 kilomètres et sommes entrés dans la course. Nous avançons très prudemment et suivons de près les paramètres& rdquor;, a analysé le Français, qui a eu un très bon feeling : « C’est une voiture très agréable à conduire. Le plaisir de conduire est très important. sur positif. On voulait éviter de rentrer dans le top 10 pour ne pas avoir à choisir de position, donc j’ai vraiment bougé très lentement pour ne pas faire d’erreur& rdquor ;.

