« Heureux de finir aigle au 18e trou »

Sergio Garcia complété un magnifique début de tournoi dans le Coupe CJ de Las Vegas, avec une carte de 65 coups au premier tour pour être à quatre de la tête, parmi les cinq meilleurs du classement. Le golfeur de Borriol, qui a terminé son parcours avec un fantastique aigle au 18, a déclaré que « la semaine après la Ryder Cup, aux Sanderson Farms (titre en titre), je me suis retrouvé en manque d’énergie mentale et j’ai raté le cut. Ensuite, j’ai essayé de me reposer. . , avec ma famille, nous sommes allés à quelques événements caritatifs, nous nous sommes bien amusés et nous nous sommes un peu déconnectés », a-t-il ajouté.

L’Espagnol a également expliqué comment cette première journée de compétition s’était déroulée au Summit Club de Las Vegas, notamment dans les derniers trous de sa manche, devant mesurer chaque coup au millimètre après que le vent se soit levé, bien que presque toujours en faveur. . « Heureux de l’aigle sur le dernier trou, aussi du résultat, les derniers trous étaient un peu compliqués avec le vent. Mais nous avons plutôt bien géré le tour », a-t-il conclu.