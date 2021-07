“Heureux, ils font deux courses d’affilée pour tirer le meilleur parti de la voiture”

07/04/2021

Carlos Sainz (Ferrari), septième de la Coupe du monde de Formule 1, avec 60 points, après avoir terminé cinquième ce dimanche du Grand Prix d’Autriche, a déclaré au Red Bull Ring de Spielberg qu’il était heureux car “ils ont disputé deux courses de suite en obtenant le meilleur de la voiture”.

“Oui, cela a été une course disputée et plus soufferte que prévu, surtout au début, car elle n’avait aucune” adhérence ” (adhérence) que ceux qui sont allés avec des matériaux moyens ou doux (composés)”, a-t-il commenté. Sainz, 26 ans, après le Grand Prix d’Autriche, qu’il a affronté avec le pneu dur, avec lequel il a “étiré” son arrêt jusqu’au quarante-neuvième des 71 tours qui ont été donnés ce dimanche.

« J’ai allongé le « relais » (le lot) et J’ai fait mieux dans la deuxième partie de la course, après avoir changé de pneus, dans lesquels je me suis amusé », a expliqué le talentueux madrilène qui, après la frustration d’être exclu des points (onzième) en France, a bouclé deux très bonnes courses en Autriche, terminant sixième il y a une semaine et cinquième ce dimanche, ce qui le place à seulement deux points de son collègue monégasque. Charles Leclerc, sixième du championnat, qui a eu deux ans de plus que lui dans la ‘Scuderia’.

“Au tour 48, il m’a dit ‘allons voir si une voiture de sécurité sort’. Mais ensuite avec le pneu médium, bien qu’il ait été utilisé, heureusement j’avais un bon rythme et j’ai pu aller pour Charles (Leclerc) et pour ( Mexicain Sergio) ‘Checo’ (Pérez, de Red Bull”, a commenté la Ferrari.

“Au final, c’était amusant, car notre rythme s’améliore de course en course”, a déclaré le Madrilène après avoir terminé cinquième ce dimanche en Autriche.

“J’aurais aimé ne pas avoir autant souffert au début; mais nous sommes restés calmes et ils ont déjà fait deux courses d’affilée pour tirer le meilleur parti de la voiture », a-t-il déclaré Carlos Sainz ce dimanche au Red Bull Ring de Spielberg.

