“Heureux, nous avons gagné une position avec Max et en avons perdu une autre avec Sainz”

18/07/2021 à 22:38 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), qui a terminé septième du Grand Prix de Grande-Bretagne, le dixième de l’année, Il a déclaré ce dimanche sur le circuit de Silverstone qu’il partait “heureux” car il était parti de cette position., il a gagné “une position avec Max” Verstappen (Red Bull, leader de la Coupe du monde, qui a chuté dans le premier tour) et en a perdu “une autre avec (son compatriote Carlos) Sainz”, de Ferrari.

“Oui, oui. Je suis content. On est parti septième, on a gagné une place avec Max et nous en avons perdu un autre avec Sainz; si heureux ouais “, a-t-il expliqué Alonso, 39 ans, qui, après deux ans d’absence, est revenu en Formule 1 avec l’équipe avec laquelle il a célébré ses deux titres (en 2005 et 2006, lorsque l’équipe concourait sous le nom de Renault).

“Les Ferrari étaient dans une autre course aujourd’hui”, a déclaré le double champion du monde asturien à propos de Sainz, qui a terminé une place devant lui ; et son compagnon, le Monégasque Charles Leclerc, deuxième ce dimanche en Pierre d’argent.

“Nous avons eu des problèmes avec les pneus, avec des cloques et ce que nous voulions, c’était d’avoir (Lance) Flâner (Canadien, Aston Martin) proche, car c’était la meilleure défense contre ‘Checo’ (Perez, de Red Bull, qui revenait, avant que son équipe ne l’arrête pour arracher le meilleur tour à l’anglais Lewis Hamilton, de Mercedes)”, a expliqué l’Oviedo à la chaîne de télévision Dazn.

“J’avais plus de rythme que lui au début, c’est pourquoi, avant les arrêts aux stands, nous avons tiré, pour lui donner trois secondes”, a-t-il déclaré. Alonso à propos de cet arrêt, au cours duquel il est revenu en piste derrière le Canadien, qu’il a dépassé juste après et qu’il a tenu à distance jusqu’à la ligne d’arrivée, que le Montréalais a franchie en huitième position.

Interrogé sur son brillant dépassement du quadruple champion du monde allemand Sebastian vettel, partenaire du précédent, a-t-il souligné, non sans quelques sarcasmes : “Vettel ? Je pense qu’il a filé, n’est-ce pas ?”“, a-t-il souligné, faisant référence au pilote d’Heppenheim, Alonso, qui a souligné à quel point il faisait chaud ce dimanche sur la légendaire piste de Northhampton.

“Ils ont dit qu’aujourd’hui était la journée la plus chaude de l’été en Angleterre”, a-t-il déclaré. A propos de l’accident Hamilton Oui Verstappen, le brillant pilote asturien a indiqué que “c’est difficile à évaluer”. “J’ai vu le replay. Hamilton avait la moitié d’une voiture à l’intérieur et a eu la chance de continuer, car normalement les deux voitures sont généralement laissées à l’extérieurs “, a déclaré Ferdinand, qui n’a pas évalué si la pénalité de dix secondes pour l’anglais était juste ou non.

« Avez-vous été sanctionné de dix secondes ? Je ne savais pas. Mais avez-vous gagné la course après la sanction ? Alors rien ne change, n’est-ce pas ? » Alonso après avoir terminé septième à Silverstone, où il a remporté deux de ses 32 victoires en catégorie reine : en 2006 avec Renault ; et en 2011, avec Ferrari.