Heurtel “fait naufrage” lors de ses débuts en championnat avec Madrid

20/09/2021 à 18:41 CEST

Thomas Heurtel n’a pas vraiment fait des débuts heureux avec le maillot blanc en Endesa League. L’entraîneur madrilène Pablo Laso lui a offert le titre face à Heredad San Pablo Burgos au début de la ligue blanche et devant ses nouveaux fans au WiZink Center.

Bien que le Français, loin d’offrir sa meilleure version, a été complètement démentie, et Laso, voyant le mauvais jour de l’ancien joueur du Barça, a décidé de le mettre sur le banc et laissez d’autres plus inspirés occuper le devant de la scène.

Heurtel était le pire de l’équipe madrilène. Sa contribution était très pauvre. Dans les 12 minutes de jeu qu’il a eues, il a raté les cinq tirs au panier, sa seule contribution étant deux rebonds défensifs et une passe décisive, pour une note négative de -2.

Chiffres indécents

Des chiffres indécents pour un joueur signé comme l’une des nouvelles stars de l’équipe, et qui a vu comment la “vieille garde” Sergi Llull sortait les marrons du feu.

Celui qui s’est inspiré de sa présentation aux supporters blancs était l’ancien capitaine du Barça, Adam Hanga, qu’il a répondu à ce qu’on attendait de lui et a été décisif dans le triomphe de Madrid contre un Burgos qui a rendu très difficile.

Bon jeu pour les nouveaux. Yabusele (9) et William-Goss (9) ont rempli ce qu’on attendait d’eux, avec Hanga. Thomas Heurtel n’a pas été vu dans son pire début de championnat avec un nouveau maillot.