Hex Trust ajouté en tant que détenteur de clé Tezos tzBTC » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Hex Trust, les opérateurs de la plate-forme asiatique de dépositaire d’actifs cryptographiques – Hex Safe, a annoncé qu’il avait rejoint l’écosystème tzBTC en tant que détenteurs de clés. tzBTC permet aux utilisateurs et aux applications d’effectuer directement des transactions en bitcoin (BTC) sur la blockchain Tezos.

L’écosystème tzBTC est un exemple de tokenisation et de DeFi sur Tezos. tzBTC apporte la liquidité et la marque éprouvée de BTC dans l’écosystème Tezos ; activer les cas d’utilisation soutenus par BTC sur Tezos.

Les développeurs sur Tezos peuvent utiliser tzBTC pour faciliter de nouvelles applications financières sur la blockchain Tezos. Tout récemment, tzBTC a été inclus en tant qu’actif de collecte de liquidités dans la septième mise à niveau du réseau sans fourche de Tezos, Granada.

Hex Trust + tzBTC

« Hex Trust fait partie du réseau Tezos depuis l’été dernier ; à commencer par le support de XTZ et des fonctionnalités de staking/baking. Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat en étant la première entité basée en Asie à faire partie de tzBTC ; et d’élargir notre support aux clients européens.

– Calvin Shen, responsable des ventes et du développement commercial chez Hex Trust

Tezos est l’un des réseaux de preuve de participation les plus anciens et des protocoles de blockchain de couche 1 établis dans l’espace crypto. Le réseau Tezos est connu pour sa conception économe en énergie, sa facilité d’utilisation et sa gouvernance en chaîne. Tezos est en mesure d’adopter les meilleures fonctionnalités d’autres protocoles de blockchain grâce à sa gouvernance en chaîne éprouvée et à son évolutivité transparente.

L’activité du réseau sur Tezos a augmenté de 1 200 % cette année. Tezos possède l’un des plus grands écosystèmes NFT dirigé par le marché indépendant Hic et Nunc et rejoint par des marques telles que les équipes de Formule 1 Red Bull Racing Honda et McLaren Racing ; qui ont sélectionné Tezos pour construire leurs expériences de fans NFT.

En outre, Tezos dispose également d’un écosystème DeFi actif avec des ponts ERC-20 pour les services publics à faible teneur en gaz, les protocoles d’agriculture de rendement et les plates-formes AMM. Les développeurs de jeux, les labels musicaux, les artistes NFT, les franchises sportives, les banques centrales, les promoteurs immobiliers, les ONG mondiales et bien d’autres s’appuient tous sur Tezos.

